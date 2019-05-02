Годовщина трагедии в Одессе: в центре города дежурят около 100 спасателей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В годовщину трагедии, которая случилась 2 мая 2014 года в Одессе, подразделения Главного управления ДСНС Украины в Одесской области находятся в усиленном варианте несения службы, передает УНН.
“Непосредственно на объектах, которые привлечены для проведения памятных мероприятий на Куликовом поле, на Соборной площади и в центральной части города дежурят 18 единиц техники и 96 человек личного состава”, — говорится в сообщении.
В общем, на круглосуточном дежурстве на территории Одесской области находится около 400 спасателей и 100 единиц техники.
Как сообщал УНН, возле Дома профсоюзов в Одессе устроили спор через символику.
Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые беспорядки, которые привели к трагическим последствиям, в результате, по данным ГПУ, погибли 48 и ранены более 250 человек.
Сначала, по данным ГПУ, произошло столкновение колонны, которая проводила марш за единство с организованной группой лиц, которые пытались помешать проведению марша в районе улицы Греческой в Одессе. В результате столкновений начались массовые беспорядки в районе Греческой площади, а после окончания футбольного матча и на Куликовом поле возле Дома профсоюзов. В районе Греческой площади, как указали в ГПУ, получили огнестрельные ранения 18 человек, из которых 6 погибли.
Во время пожара в Доме профсоюзов, отметили в ГПУ, погибли 42 человека, из которых 10 получили телесные повреждения в результате падения, пытаясь спастись от пожара, и 32 — погибли в результате отравления угарным газом и продуктами горения. Всего во время массовых беспорядков более 250 человек получили телесные повреждения.