Годовщина трагедии в Одессе: в центре города дежурят около 100 спасателей

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 106833 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 110858 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 113560 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 114457 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 142842 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115213 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140132 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144967 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130360 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130382 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Годовщина трагедии в Одессе: в центре города дежурят около 100 спасателей

Годовщина трагедии в Одессе: в центре города дежурят около 100 спасателей

Киев  •  УНН

 • 9028 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В годовщину трагедии, которая случилась 2 мая 2014 года в Одессе, подразделения Главного управления ДСНС Украины в Одесской области находятся в усиленном варианте несения службы, передает УНН.

“Непосредственно на объектах, которые привлечены для проведения памятных мероприятий на Куликовом поле, на Соборной площади и в центральной части города дежурят 18 единиц техники и 96 человек личного состава”, — говорится в сообщении.

В общем, на круглосуточном дежурстве на территории Одесской области находится около 400 спасателей и 100 единиц техники.

Как сообщал УНН, возле Дома профсоюзов в Одессе устроили спор через символику.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые беспорядки, которые привели к трагическим последствиям, в результате, по данным ГПУ, погибли 48 и ранены более 250 человек.

Сначала, по данным ГПУ, произошло столкновение колонны, которая проводила марш за единство с организованной группой лиц, которые пытались помешать проведению марша в районе улицы Греческой в Одессе. В результате столкновений начались массовые беспорядки в районе Греческой площади, а после окончания футбольного матча и на Куликовом поле возле Дома профсоюзов. В районе Греческой площади, как указали в ГПУ, получили огнестрельные ранения 18 человек, из которых 6 погибли.

Во время пожара в Доме профсоюзов, отметили в ГПУ, погибли 42 человека, из которых 10 получили телесные повреждения в результате падения, пытаясь спастись от пожара, и 32 — погибли в результате отравления угарным газом и продуктами горения. Всего во время массовых беспорядков более 250 человек получили телесные повреждения.

Украинские Национальные Новости

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