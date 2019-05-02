Біля Будинку профспілок в Одесі влаштували суперечку через символіку

ОДЕСА-КИЇВ. 2 травня. УНН. Під час заходів у центрі Одеси на Куликовому полі до роковин трагедії 2 травня близько 14:30 люди, що прийшли покласти квіти та вшанувати пам'ять загиблих 5 років тому в Будинку профспілок, влаштували суперечку з правоохоронцями та особами, що зайшли на територію, в одязі з символікою, що нагадала присутнім свастику, передає кореспондент УНН.