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Біля Будинку профспілок в Одесі влаштували суперечку через символіку

Біля Будинку профспілок в Одесі влаштували суперечку через символіку

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 2 травня. УНН. Під час заходів у центрі Одеси на Куликовому полі до роковин трагедії 2 травня близько 14:30 люди, що прийшли покласти квіти та вшанувати пам'ять загиблих 5 років тому в Будинку профспілок, влаштували суперечку з правоохоронцями та особами, що зайшли на територію, в одязі з символікою, що нагадала присутнім свастику, передає кореспондент УНН.

Чоловіки, в бік яких лунали звинувачення, пояснювали, що символіка на їхньому вбранні - слов'янська.

Зрештою чоловіки відійшли від місця покладання квітів, але з території їх наразі не вивели.

Нагадаємо, ранок 2 травня в Одесі біля Будинку профспілок, де влаштували покладання квітів, розпочався спокійно, правопорушень не було, на місці працюють правоохоронці.

Пізніше одесити влаштували ще одну акцію до 2 травня.

В Одесі 2 травня ввечері також заплановано марш "Нацкорпусу".

Додамо, 2 травня 2014 року в місті Одесі відбулися масові заворушення, які призвели до трагічних наслідків. За даними ГПУ, внаслідок масових заворушень, які відбулися в місті Одесі, загинуло 48 та поранено понад 250 осіб.

Спочатку, за даними ГПУ, сталося зіткнення колони, яка проводила марш за єдність, з організованою групою осіб, які намагались завадити проведенню маршу в районі вулиці Грецької в Одесі. Внаслідок зіткнень почалися масові заворушення в районі Грецької площі, а після закінчення футбольного матчу і на Куліковому полі біля Будинку профспілок. У районі Грецької площі, як вказали у ГПУ, отримало вогнепальні поранення 18 осіб, з яких 6 загинуло. Під час пожежі в Будинку профспілок, зазначили у ГПУ, загинуло 42 особи, з яких 10 отримали тілесні ушкодження внаслідок падіння, намагаючись врятуватись від пожежі, і 32 - загинули внаслідок отруєння чадним газом і продуктами горіння. Всього під час масових заворушень понад 250 осіб отримали тілесні ушкодження.

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