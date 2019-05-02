Возле Дома профсоюзов в Одессе поспорили из-за символики

ОДЕССА-КИЕВ. 2 мая. УНН. Во время мероприятий в центре Одессы на Куликовом поле к годовщине трагедии 2 мая около 14:30 люди, пришедшие возложить цветы и почтить память погибших 5 лет назад в Доме профсоюзов, устроили спор с правоохранителями и лицами, зашедшими на территорию, в одежде с символикой, напомнившей присутствующим свастику, передает корреспондент УНН.