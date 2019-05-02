Возле Дома профсоюзов в Одессе поспорили из-за символики
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 2 мая. УНН. Во время мероприятий в центре Одессы на Куликовом поле к годовщине трагедии 2 мая около 14:30 люди, пришедшие возложить цветы и почтить память погибших 5 лет назад в Доме профсоюзов, устроили спор с правоохранителями и лицами, зашедшими на территорию, в одежде с символикой, напомнившей присутствующим свастику, передает корреспондент УНН.
Мужчины, в сторону которых звучали обвинения, объясняли, что символика на их одежде - славянская.
В конце концов мужчины отошли от места возложения цветов, но с территории их пока не вывели.
Напомним, утро 2 мая в Одессе возле Дома профсоюзов, где устроили возложение цветов, началось спокойно, правонарушений не было, на месте работают правоохранители.
Позже одесситы устроили еще одну акцию до 2 мая.
В Одессе 2 мая вечером также запланирован марш "Нацкорпуса".
Добавим, 2 мая 2014 года в городе Одессе произошли массовые беспорядки, которые привели к трагическим последствиям. По данным ГПУ, в результате массовых беспорядков, произошедших в городе Одессе, погибли 48 и ранены более 250 человек.
Сначала, по данным ГПУ, произошло столкновение колонны, проводившей марш за единство, с организованной группой лиц, которые пытались помешать проведению марша в районе улицы Греческой в Одессе. В результате столкновений начались массовые беспорядки в районе Греческой площади, а после окончания футбольного матча и на Куликовом поле возле Дома профсоюзов. В районе Греческой площади, как указали в ГПУ, получило огнестрельные ранения 18 человек, из которых 6 погибло. Во время пожара в Доме профсоюзов, отметили в ГПУ, погибли 42 человека, из которых 10 получили телесные повреждения в результате падения, пытаясь спастись от пожара, и 32 - погибли в результате отравления угарным газом и продуктами горения. Всего во время массовых беспорядков более 250 человек получили телесные повреждения.