Одесити влаштували ще одну акцію до 2 травня

Так, покласти квіти в центрі міста прийшло близько півсотні осіб. За словами правоохоронців, зібрання пройшло спокійно.

“Ми знаходимось на Соборній площі. Зараз йде мітинг. Ситуація спокійна, тут також працює Скандинавський метод, тут поліція діалогу. Не було жодних зауважень, все спокійно. Люди, квіти, прапори”, — розповіла УНН начальник відділу комунікації поліції в Одеській області Любов Гордієвська.

Нагадаємо, ранок 2 травня в Одесі біля Будинку профспілок розпочався спокійно, правопорушень не було, на місці працюють правоохоронці.

Додамо, 2 травня 2014 року в місті Одесі відбулися масові заворушення, які призвели до трагічних наслідків. За даними ГПУ, внаслідок масових заворушень, які відбулися в місті Одесі, загинуло 48 та поранено понад 250 осіб.

Спочатку, за даними ГПУ, сталося зіткнення колони, яка проводила марш за єдність, з організованою групою осіб, які намагались завадити проведенню маршу в районі вулиці Грецької в Одесі. Внаслідок зіткнень почалися масові заворушення в районі Грецької площі, а після закінчення футбольного матчу і на Куліковому полі біля Будинку профспілок. У районі Грецької площі, як вказали у ГПУ, отримало вогнепальні поранення 18 осіб, з яких 6 загинуло. Під час пожежі в Будинку профспілок, зазначили у ГПУ, загинуло 42 особи, з яких 10 отримали тілесні ушкодження внаслідок падіння, намагаючись врятуватись від пожежі, і 32 - загинули внаслідок отруєння чадним газом і продуктами горіння. Всього під час масових заворушень понад 250 осіб отримали тілесні ушкодження.