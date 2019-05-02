Одесситы устроили еще одну акцию к 2 мая

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 109755 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 112469 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 113436 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 141335 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114981 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139987 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144946 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130344 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130372 просмотра

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ОДЕССА-КИЕВ. 2 мая. УНН. Жители Одессы собрались на акцию возложения цветов на улице Дерибасовской возле Соборной площади. Митинг прошел спокойно, без нарушений правопорядка, передает корреспондент УНН.

Так, положить цветы в центре города пришло около полусотни человек. По словам правоохранителей, собрание прошло спокойно.

"Мы находимся на Соборной площади. Сейчас идет митинг. Ситуация спокойная, здесь также работает Скандинавский метод, здесь полиция диалога. Не было никаких замечаний, все спокойно. Люди, цветы, флаги ", - рассказала УНН начальник отдела коммуникации полиции в Одесской области Любовь Гордиевская.

Напомним, утро 2 мая в Одессе возле Дома профсоюзов началось спокойно, правонарушений не было, на месте работают правоохранители.

Добавим, 2 мая 2014 года в городе Одессе произошли массовые беспорядки, которые привели к трагическим последствиям. По данным ГПУ, в результате массовых беспорядков, произошедших в городе Одессе, погибли 48 и ранены более 250 человек.

Сначала, по данным ГПУ, произошло столкновение колонны, проводившей марш за единство, с организованной группой лиц, которые пытались помешать проведению марша в районе улицы Греческой в Одессе. В результате столкновений начались массовые беспорядки в районе Греческой площади, а после окончания футбольного матча и на Куликовом поле возле Дома профсоюзов. В районе Греческой площади, как указали в ГПУ, получило огнестрельные ранения 18 человек, из которых 6 погибло. Во время пожара в Доме профсоюзов, отметили в ГПУ, погибли 42 человека, из которых 10 получили телесные повреждения в результате падения, пытаясь спастись от пожара, и 32 - погибли в результате отравления угарным газом и продуктами горения. Всего во время массовых беспорядков более 250 человек получили телесные повреждения.

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