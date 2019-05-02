Одесситы устроили еще одну акцию к 2 мая

Так, положить цветы в центре города пришло около полусотни человек. По словам правоохранителей, собрание прошло спокойно.

"Мы находимся на Соборной площади. Сейчас идет митинг. Ситуация спокойная, здесь также работает Скандинавский метод, здесь полиция диалога. Не было никаких замечаний, все спокойно. Люди, цветы, флаги ", - рассказала УНН начальник отдела коммуникации полиции в Одесской области Любовь Гордиевская.

Напомним, утро 2 мая в Одессе возле Дома профсоюзов началось спокойно, правонарушений не было, на месте работают правоохранители.

Добавим, 2 мая 2014 года в городе Одессе произошли массовые беспорядки, которые привели к трагическим последствиям. По данным ГПУ, в результате массовых беспорядков, произошедших в городе Одессе, погибли 48 и ранены более 250 человек.

Сначала, по данным ГПУ, произошло столкновение колонны, проводившей марш за единство, с организованной группой лиц, которые пытались помешать проведению марша в районе улицы Греческой в Одессе. В результате столкновений начались массовые беспорядки в районе Греческой площади, а после окончания футбольного матча и на Куликовом поле возле Дома профсоюзов. В районе Греческой площади, как указали в ГПУ, получило огнестрельные ранения 18 человек, из которых 6 погибло. Во время пожара в Доме профсоюзов, отметили в ГПУ, погибли 42 человека, из которых 10 получили телесные повреждения в результате падения, пытаясь спастись от пожара, и 32 - погибли в результате отравления угарным газом и продуктами горения. Всего во время массовых беспорядков более 250 человек получили телесные повреждения.