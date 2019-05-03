В Одессе насчитали 4,5 тыс. участников мероприятий к годовщине трагедии 2 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Участие в мероприятиях, связанных с годовщиной трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, накануне приняли около 4,5 тысячи человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.
"В целом участие в них приняли около 4,5 тысячи граждан. Правоохранители в полной мере обеспечили их безопасность и не допустили нарушений правопорядка", - сообщили в полиции.
В течение дня покой одесситов и гостей города охраняли более двух тысяч правоохранителей. По данным первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового, во время массовых мероприятий на Куликовом поле и на Соборной площади серьезных нарушений не зафиксировано.
"С одним человеком провели профилактическую беседу и в отдел полиции доставили несовершеннолетнюю девочку, которая на одежде имела запрещенную коммунистическую символику. В результате на родственников девушки составлен административный протокол", - добавил глава полиции Одесской области Олег Бех.
Напомним, накануне в Одессе состоялся ряд мероприятий к годовщине трагедии 2 мая. В частности, люди несли цветы к месту гибели людей во время массовых беспорядков пять лет назад. Вечером в городе прошел марш украинского порядка.