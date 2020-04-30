"Одесса русский город": СБУ предупредила провокации пророссийских движений ко 2 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Служба безопасности Украины пресекла попытку представителей пророссийского движения "Куликово поле" организовать 2 мая в Одессе ряд провокационных акций в годовщину трагических событий 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
Так, правоохранители установили, что одним из направлений антигосударственных проявлений должно стать распространение в Одессе печатной агитационной продукции сепаратистского характера с призывами к созданию так называемой "республики новороссия" и силовому захвату государственной власти. По замыслу организаторов, эти действия должны были стать информационным поводом для дискредитации Украины на международной арене пропагандистами РФ.
Во время обысков у активистов пророссийского движения правоохранители обнаружили значительное количество печатной продукции, содержащей откровенную антиукраинскую пропаганду сепаратистского характера.
В частности, по данным СБУ, было изъято открытки с разделением Украины на фейковые "республику новороссия" и "бандеровскую Украину", наклейки с надписями "Одесса русский город" и "Одесса - Новороссия", символику с пропагандой тоталитарного режима, печатные издания, так называемую газету "новороссия" и другую запрещенную законодательством продукцию.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.
Как сообщал УНН, ранее полиция предупредила об уголовной и административной ответственности за массовые акции к годовщине событий 2 мая 2014 в Одессе в условиях карантина.