Зеленський прокоментував шосту річницю подій на Куликовому полі в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський назвав події у Одесі 2 травня 2014 року тяжким епізодом української нової історії. Також він висловив співчуття родинам загиблих і запевнив, що держава повинна зробити все можливе для розслідування всіх обставин подій в Одесі. Про це йдеться у повідомленні у особистому Telegram-каналі Президента, інформує УНН.
"Одеса – місто відкритих і щирих людей, неповторного колориту та особливого "одеського" оптимізму. Одеса – це синонім добра, тепла й сонця. Та, на превеликий жаль, 2 травня 2014 року в історію цього прекрасного міста була вписана трагічна, кривава сторінка. Сьогодні – шоста річниця загибелі людей під час масових акцій в Одесі. Я висловлюю щирі співчуття родинам усіх загиблих", - йдеться у повідомленні.
За словами Президента, "той чорний день забрав майже півсотні людських життів. Це тяжкий епізод нашої нової історії, але ми обов’язково маємо його пам’ятати, якщо хочемо будувати сучасну та сильну Україну. Бо тільки сильна країна відверто говорить не лише про свої здобутки, а й про власні трагедії".
"Сьогодні в нашому суспільстві є низка болючих запитань, які потребують чесних відповідей. "Хто винен у трагедії 2 травня 2014 року?" – одне з них. Переконаний, що держава має зробити все, щоб забезпечити ефективне та неупереджене розслідування всіх обставин того жахливого дня. Кожен з нас має зробити все, щоб подібне більше ніколи не повторилося", - наголосив Зеленський.
Також Президент зазначив, що спільний виклик для України – разом зробити все, "щоб люди більше ніколи не гинули заради ідеологічних чи політичних "цілей". Щоб Україна була землею не розбрату, а братерства. Де Львів, Одеса, Дніпро, Донецьк і Сімферополь – мирна, квітуча та єдина країна".
Як повідомлялося раніше в УНН, сьогодні шоста річниця подій на Куликовому полі в Одесі.
Нагадаємо, 2 травня 2014 року учасники одеського "антимайдану" напали в центрі Одеси на колону вболівальників одеського ФК "Чорноморець" і харківського "Металіста", активістів місцевої "Самооборони" та Євромайдану. Під час сутичок пролунали постріли, тоді загинуло кілька людей.
Згодом "антимайданівців" відтіснили до Куликового поля, де спалили їх табір, але багато хто забарикадувався у Будинку профспілок. Так, сторони конфлікту закидали один одного пляшками із запальною сумішшю. Внаслідок пожежі, що виникла в будівлі, загинуло 48 учасників масових заворушень. 200 осіб з обох сторін конфлікту звернулися за медичною допомогою.