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Зеленский прокомментировал шестую годовщину событий на Куликовом поле в Одессе

Киев • УНН

 • 27887 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назвал события в Одессе 2 мая 2014 года тяжелым эпизодом украинской новой истории. Также он выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что государство должно сделать все возможное для расследования всех обстоятельств событий в Одессе. Об этом говорится в сообщении в личном Telegram-канале Президента, информирует УНН.

Зеленский прокомментировал шестую годовщину событий на Куликовом поле в Одессе

"Одесса - город открытых и искренних людей, неповторимого колорита и особого "одесского" оптимизма. Одесса - это синоним добра, тепла и солнца. Но, к сожалению, 2 мая 2014 года в историю этого прекрасного города была вписана трагическая, кровавая страница. Сегодня - шестая годовщина гибели людей во время массовых акций в Одессе. Я выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших", - говорится в сообщении.

По словам Президента, "тот черный день забрал почти полсотни человеческих жизней. Это тяжелый эпизод нашей новой истории, но мы обязательно должны его помнить, если хотим строить современную и сильную Украину. Потому что только сильная страна откровенно говорит не только о своих достижениях, но и о собственных трагедиях".

"Сегодня в нашем обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?" - один из них. Убежден, что государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств этого ужасного дня. Каждый из нас должен сделать все, чтобы подобное больше никогда не повторилось", - подчеркнул Зеленский.

Также Президент отметил, что общий вызов для Украины - вместе сделать все, "чтобы люди больше никогда не погибали ради идеологических или политических "целей". Чтобы Украина была землей не раздора, а братства. Где Львов, Одесса, Днепр, Донецк и Симферополь - мирная, цветущая и единая страна".

Как сообщалось ранее в УНН, сегодня шестая годовщина событий на Куликовом поле в Одессе.

Напомним, 2 мая 2014 года участники одесского "антимайдана" напали в центре Одессы на колонну болельщиков одесского ФК "Черноморец" и харьковского "Металлиста", активистов местной "самообороны" и Евромайдана. Во время столкновений раздавались выстрелы, тогда погибло несколько человек.

Впоследствии "антимайдановцев" оттеснили до Куликового поля, где сожгли их лагерь, но многие забаррикадировались в Доме профсоюзов. Так, стороны конфликта забрасывали друг друга бутылками с зажигательной смесью. В результате пожара, возникшего в здании, погибли 48 участников массовых беспорядков. 200 человек с обеих сторон конфликта обратились за медицинской помощью.

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