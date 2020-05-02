У МВС відзвітувалися про забезпечення порядку та порушення під час заходів до 2 травня в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Під час заходів із нагоди роковин трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі, грубих порушень не виявлено, до адмінвідповідальності притягнуто трьох осіб. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, інформує УНН.
"Усі підрозділи МВС з покладеними на них завданнями впоралися. Грубих порушень правопорядку та карантинних норм не допущено", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що протягом дня на території Одеси у посиленому режимі працювали понад 1500 поліцейських, нацгвардійців та рятувальників. Їх роботу координували оперативний штаб та розгорнутий у главку поліції Одещини Ситуаційний центр.
"Завдяки вжитим превентивним заходам та правосвідомості громадян грубих порушень порядку не допущено. Троє людей притягнуті до адміністративної відповідальності. Відносно них складені протоколи за дрібне хуліганство, появу у громадському місці у нетверезому вигляді, непокору законним вимогам поліцейських та порушення правил карантину", - зазначив начальник ГУНП в Одеській області Олег Бех.
Наразі правоохоронці продовжують нести службу в посиленому режимі.
Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський прокоментував шосту річницю подій на Куликовому полі в Одесі.
Нагадаємо, в Одесі під час заходів на Куликовому полі затримали двох осіб.