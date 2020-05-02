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В Одесі під час заходів на Куликовому полі затримали двох осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Поліцейські затримали двох порушників адміністративного законодавства 1955 та 1972 років народження. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Одеської області, інформує УНН.

В Одесі під час заходів на Куликовому полі затримали двох осіб

"Чоловіків, 1955 та 1972 років народження, доставили до Приморського відділу поліції з Куликового поля. На них складені адміністративні протоколи. Старший з порушників лаявся на адресу громадян нецензурними словами та чинив спротив поліцейським, які намагалися його втихомирити. Крім того, нехтуючи правила карантину, чоловік був без засобів індивідуального захисту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відносно нього поліцейські склали протоколи відразу за трьома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: 173 (дрібне хуліганство), 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) та 44-3 (порушення правил щодо карантину людей).

"Молодший же, відповідно до ст.178 КУпАП, буде відповідати за появу у громадському місці у п'яному вигляді", - повідомили у поліції.

Також зазначається, що з 15:00 Куликове поле буде закрите на санобробку.

У поліції також повідомили, що забезпечення правопорядку у Одесі сьогодні забезпечував Ситуаційний центр під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового, за участю керівників правоохоронних підрозділів МВС та голови Одеської обласної держадміністрації Максима Куцого. 

Як повідомлялося раніше в УНН, сьогодні шоста річниця подій на Куликовому полі в Одесі

Також прокоментував шосту річницю подій на Куликовому полі в Одесі Президент України Володимир Зеленський.

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