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В Одессе во время мероприятий на Куликовом поле задержали двух человек

Киев • УНН

 • 16440 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Полицейские задержали двух нарушителей административного законодательства 1955 и 1972 рождения. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Одесской области, передает УНН.

В Одессе во время мероприятий на Куликовом поле задержали двух человек

"Мужчин, 1955 и 1972 рождения, доставили в Приморский отдела полиции с Куликова поля. На них составлены административные протоколы. Старший из нарушителей ругался в адрес граждан нецензурными словами и оказывал сопротивление полицейским, которые пытались его утихомирить. Кроме того, пренебрегая правилами карантина, человек был без средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении него полицейские составили протоколы сразу по трем статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях 173 (мелкое хулиганство), 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) и 44-3 (нарушение правил карантина людей).

"Младший же, согласно ст.178 КУоАП, будет отвечать за появление в общественном месте в пьяном виде", - сообщили в полиции.

Также отмечается, что с 15:00 Куликово поле будет закрыто на санобработку.

В полиции также сообщили, что обеспечение правопорядка в Одессе сегодня обеспечивал Ситуационный центр под председательством первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового, с участием руководителей правоохранительных подразделений МВД и главы Одесской областной госадминистрации Максима Куцого.

Как сообщалось ранее в УНН, сегодня шестая годовщина событий на Куликовом поле в Одессе.

Также прокомментировал шестую годовщину событий на Куликовом поле в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский.

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