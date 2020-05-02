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Трагические события 2 мая 2014 года в Одессе стали элементом провального проекта "Новороссия" - МИД

Киев • УНН

 • 22144 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Трагические события в Одессе 2 мая 2014 года были очередным элементом реализации Россией провального проекта "Новороссия" во время дестабилизации Востока и Юга Украины через создание так называемых "народных республик". Об этом сообщает пресс-служба МИДа, передает УНН.

Трагические события 2 мая 2014 года в Одессе стали элементом провального проекта "Новороссия" - МИД

"В печальный день 6-й годовщины трагических событий в Одессе МИД Украины выражает сожаление по поводу лицемерия российской пропаганды, которая продолжает использовать эту трагедию для разжигания вражды и ненависти. События 2 мая 2014 года в Одессе стали очередным элементом в цепи провокаций РФ в рамках реализации провального проекта "Новороссия", направленного на дестабилизацию украинского Востока и Юга и дезинтеграции Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Одессе "экстремистские силы действовали по аналогичному сценарию, который уже был реализован российскими кураторами на Донбассе - провозглашение фейковой "народной республики", массовые беспорядки с применением оружия с помощью завезенных боевиков, запугивание местных активистов, парализация местных органов власти и силовых структур".

В МИДе указывают, что 2 мая должно было стать решающим днем в реализации таких планов.

"Нападение вооруженных и экипированных экстремистов под российскими флагами на мирную демонстрацию за единство Украины стало спусковым крючком для дальнейших событий и привело к первым жертвам. Примечательно, что российская сторона в своих заявлениях о событиях в Одессе ни разу не упоминает о кровавых событиях в центре города, предшествующих пожару в Доме профсоюзов. Также не упоминаются установленные факты внутренних возгораний в Доме профсоюзов, а также спасение заблокированных в охваченном пожаром Доме профсоюзов участниками демонстрации за единство Украины", - отметили в МИДе.

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Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что украинские правоохранительные органы делают все возможное для поиска и привлечения к ответственности виновных в преступлениях лиц.

"По результатам расследований по уголовным производствам по фактам событий в Одессе 2 мая 2014 года в суд направлено 37 обвинительных актов. Относительно 3 лиц судами вынесены обвинительные приговоры. Государственное бюро расследований осуществляет отдельное досудебное расследование в уголовном производстве по возможной причастности спецслужб РФ к организации беспорядков в Одессе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "единственной стороной, которая явно не заинтересована в установлении объективной картины трагических событий в Одессе и причин, которые привели к трагедии, является Россия, которая не только прятала одного из главных фигурантов расследования, бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Дмитрия Фучеджи, но и, по имеющейся информации, предоставила ему гражданство РФ и под этим предлогом отказала Украине в его экстрадиции".

Также в МИДе отметили, что в рамках переговоров о проведении взаимного освобождения удерживаемых лиц в сентябре - декабре 2019 года Россия настаивала на выдаче по меньшей мере 9 человек, которые принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами.

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"Призываем международное сообщество к дальнейшим совместным усилиям с противодействию российской пропаганде и дезинформации, которые являются важным элементом российской агрессии и дестабилизирующих действий, направленных против Украины и других демократических государств", - резюмировали в МИДе.

Как сообщалось ранее в УНН, сегодня шестая годовщина событий на Куликовом поле в Одессе.

Напомним, 2 мая 2014 года участники одесского "антимайдана" напали в центре Одессы на колонну болельщиков одесского ФК "Черноморец" и харьковского "Металлиста", активистов местной "самообороны" и Евромайдана. Во время столкновений раздавались выстрелы, тогда погибло несколько человек.

Впоследствии "антимайдановцев" оттеснили до Куликового поля, где сожгли их лагерь, но многие забаррикадировались в Доме профсоюзов. Так, стороны конфликта забрасывали друг друга бутылками с зажигательной смесью. В результате пожара, возникшего в здании, погибли 48 участников массовых беспорядков. 200 человек с обеих сторон конфликта обратились за медицинской помощью.

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