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Торік в Україні виявили понад 26 тис. випадків захворювання на туберкульоз

Торік в Україні виявили понад 26 тис. випадків захворювання на туберкульоз

Київ • УНН

 • 17127 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. У 2018 році в Україні виявили 26 321 випадок захворювання на туберкульоз. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центр громадського здоров’я МОЗ України.

"За 2018 рік в Україні було виявлено 26 321 випадок захворювання на туберкульоз. Без належного лікування в середньому 45% людей з туберкульозом помре", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНН, щорічно в Україні від туберкульозу помирає 4 тисячі людей.

Також нагадаємо, що минулого року з державного бюджету було виділено 496,2 мільйонів гривень на закупівлю ліків проти туберкульозу і 56,3 мільйонів гривень на закупівлю витратних матеріалів для діагностики туберкульозу.

Українські Національні Новини

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