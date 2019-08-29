Торік в Україні виявили понад 26 тис. випадків захворювання на туберкульоз
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У 2018 році в Україні виявили 26 321 випадок захворювання на туберкульоз. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центр громадського здоров’я МОЗ України.
"За 2018 рік в Україні було виявлено 26 321 випадок захворювання на туберкульоз. Без належного лікування в середньому 45% людей з туберкульозом помре", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНН, щорічно в Україні від туберкульозу помирає 4 тисячі людей.
Також нагадаємо, що минулого року з державного бюджету було виділено 496,2 мільйонів гривень на закупівлю ліків проти туберкульозу і 56,3 мільйонів гривень на закупівлю витратних матеріалів для діагностики туберкульозу.