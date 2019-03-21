На ліки проти туберкульозу торік з бюджету виділили майже 500 млн грн

"Ліки проти туберкульозу повністю профінансовані. Лише з державного бюджету у минулому році було виділено близько 496,2 мільйонів гривень на закупівлю ліків і додатково близько 56,3 мільйонів гривень на закупівлю витратних матеріалів для діагностики туберкульозу", - повідомила Терлеєва.

Крім того, вона зазначила, що у цьому році буде забезпечено доступ у повному обсязі до двох інноваційних препаратів "Бедаквілін" та "Деламанід", які сприятимуть вилікуванню тих пацієнтів, які вже хворіють на туберкульоз та тих, які в майбутньому можуть захворіти.

"Ми отримали в кінці лютого для 10 пілотних регіонів 873 курси препарату "Беледоквілін". І наразі ще очікуємо протягом місяці додаткову поставку, близько 2100 курсів цього препарату. Що дасть можливість забезпечити ним усю країну", - розповіла вона.

За її словами, до кінця року Україна отримає від Агентства США міжнародного розвитку додаткових 5145 курсів препарату "Бедаквілін".

"Щодо "Деламаніду", то це також новий препарат, і ми очікуємо протягом місяця поставку перших 150 курсів. Спочатку його отримали 10 пілотних регіонів, але за кошти держбюджету ще додатково закуплено 2,5 тисячі курсів, які також будуть на початку другого півріччя доступні в усіх регіонах України”, - додала чиновниця.

Вона також додала, що в цьому році будуть запроваджені комплексні програми соціального супроводу в рамках реалізації гранту глобального фонду, які доступні в усіх регіонах для всіх пацієнтів. За словами Терлеєвої, ці гранти будуть допомагати утримувати пацієнтів, аби ті не перервали лікування.

Як повідомляв УНН, у грудні минулого року зареєстровано понад 2 тисяч випадків туберкульозу.

Також нагадаємо, що в Україні щодня помирають 10 пацієнтів з туберкульозом.