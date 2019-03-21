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На лекарства против туберкулеза в прошлом году из бюджета выделили почти 500 млн грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. В прошлом году из государственного бюджета было выделено 496,2 миллионов гривен на закупку лекарств против туберкулеза и 56,3 миллионов гривен на закупку расходных материалов для диагностики туберкулеза. Об этом сообщила руководительница отдела координации программ лечения туберкулеза Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Яна Терлеева во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.

На лекарства против туберкулеза в прошлом году из бюджета выделили почти 500 млн грн

"Лекарство против туберкулеза полностью профинансированы. Только из государственного бюджета в прошлом году было выделено около 496,2 миллионов гривен на закупку лекарств и дополнительно около 56,3 миллионов гривен на закупку расходных материалов для диагностики туберкулеза", - сообщила Терлеева.

Кроме того, она отметила, что в этом году будет обеспечен доступ в полном объеме до двух инновационных препаратов "Бедаквилин" и "Деламанид", способствующие излечению пациентов, которые уже болеют туберкулезом и тех, которые в будущем могут заболеть.

"Мы получили в конце февраля для 10 пилотных регионов 873 курса препарата "Беледоквилин". И пока еще ожидаем в течение месяца дополнительную поставку, около 2100 курсов этого препарата. Что позволит обеспечить им всю страну", - рассказала она.

По ее словам, до конца года Украина получит от Агентства США международного развития дополнительных 5145 курсов препарата "Бедаквилин".

"Относительно "Деламанида", то это также новый препарат, и мы ожидаем в течение месяца поставку первых 150 курсов. Сначала его получили 10 пилотных регионов, но за средства госбюджета еще дополнительно закуплено 2,5 тысячи курсов, которые также будут в начале второго полугодия доступны во всех регионах Украины", - добавила чиновница.

Она также добавила, что в этом году будут введены комплексные программы социального сопровождения в рамках реализации гранта Глобального фонда, которые доступны во всех регионах для всех пациентов. По словам Терлеевой, эти гранты будут помогать удерживать пациентов, чтобы те не прервали лечение.

Как сообщал УНН, в декабре прошлого года зарегистрировано более 2 тысяч случаев туберкулеза.

Также напомним, что в Украине ежедневно умирают 10 пациентов с туберкулезом.

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