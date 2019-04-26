Кіровоградщина займає друге місце в країні за рівнем захворюваності на туберкульоз
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 26 квітня. УНН. Епідситуація із особливо-небезпечних інфекцій в області відносно благополучна, крім туберкульозу органів дихання. Про це сьогодні, 26 квітня, під час засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив начальник ГУ Держпродспоживслужби в області Ігор Бойчук, передає УНН.
"Захворюваність людей на туберкульоз органів дихання в цілому знизилася на 5,7%, у тому числі серед дітей – на три випадки", – сказав він.
Зареєстрували 598 хворих, показник захворюваності на туберкульоз складає 62,5 (2017 – 66,4), що перевищує середньостатистичний показник по Україні (46,69).
Кіровоградська область за рівнем захворюваності на туберкульоз займає друге місце в країні. Попереду – Одеська (106,63).
Зазначимо, що в Україні щодня помирають 10 хворих на туберкульоз.