В Україні від туберкульозу кожного року помирає 4 тисячі осіб – Розенко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Щорічно в Україні від туберкульозу помирає 4 тисячі людей. Про це заявив віцепрем’єр-міністра України Павло Розенко. Передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
“...гострою для України залишається проблема туберкульозу, від якого щорічно помирають 4 тисячі людей. За даними ВООЗ, близько 25 % випадків ТБ є в Україні недовиявленими, тобто кожен 5 випадок”, -сказав Розенко.
За розрахунками у 2018 році захворіли на ТБ близько 36 тисяч людей. Офіційно у 2018 році було зареєстровано 26,5 тисячі нових випадків та рецидивів ТБ, з них 23% у ВІЛ-позитивних осіб.
“Та, попри всі проблеми, які постають на шляху зменшення тягаря туберкульозу, нам вдалось досягти певних успіхів. Насамперед за останні 10 років на 40% знизилась захворюваність на туберкульоз. Смертність від туберкульозу знизилась втричі”, — розповів Розенко.
Нагадаємо, у рамках реалізації Цілей сталого розвитку Рахункова палата проведе координований аудит у сфері охорони здоров’я, зокрема щодо профілактики і лікування туберкульозу.