В Украине от туберкулеза ежегодно умирает 4 тысячи человек - Розенко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Ежегодно в Украине от туберкулеза умирает 4 тысячи человек. Об этом заявил вицепремьер-министр Украины Павел Розенко. Передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
“... острой для Украины остается проблема туберкулеза, от которого ежегодно умирают 4 тысячи человек. По данным ВОЗ, около 25% случаев ТБ является в Украине недоопределенными, то есть каждый 5 случай”, — сказал Розенко.
По расчетам в 2018 году заболели ТБ около 36 тысячи человек. Официально в 2018 году было зарегистрировано 26,5 тысячи новых случаев и рецидивов ТБ, из них 23% у ВИЧ-положительных лиц.
“Но, несмотря на все проблемы, которые возникают на пути уменьшения бремени туберкулеза, нам удалось достичь определенных успехов. Прежде всего за последние 10 лет на 40% снизилась заболеваемость туберкулезом. Смертность от туберкулеза снизилась втрое ”, - рассказал Розенко.
Напомним, в рамках реализации Целей устойчивого развития Счетная палата проведет координированный аудит в сфере здравоохранения, в частности по профилактике и лечению туберкулеза.