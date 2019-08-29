В прошлом году в Украине выявили более 26 тыс. случаев заболевания туберкулезом

"За 2018 год в Украине было выявлено 26 321 случай заболевания туберкулезом. Без надлежащего лечения в среднем 45% людей с туберкулезом умрет", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, ежегодно в Украине от туберкулеза умирает 4 тысяч человек.

Также напомним, что в прошлом году из государственного бюджета было выделено 496,2 миллионов гривен на закупку лекарств против туберкулеза и 56,3 миллионов гривен на закупку расходных материалов для диагностики туберкулеза.