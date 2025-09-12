$41.210.09
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 28161 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 44218 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 65408 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 36269 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 28714 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 45086 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 17270 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 17569 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 15352 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
Торгівля з рф, економічна співпраця не допоможуть утримати її від війни - Зеленський

Київ • УНН

 • 1018 перегляди

Президент Зеленський заявив, що економічна співпраця з росією не допоможе утримати її від війни. Він наголосив, що поки рф не вчить людяності, договори не працюватимуть.

Торгівля з рф, економічна співпраця не допоможуть утримати її від війни - Зеленський

Поки росія у своїх школах не вчить дітей людяності – жодні договори з державою-агресором не працюватимуть. Торгівля з росією та економічна співпраця не допоможуть утримати росію від війни, сказав Президент Володимир Зеленський під час виступу на П’ятому Саміті перших леді і джентльменів, передає УНН.

Деталі

Поки в російських школах не вчать людяності, договори з росією не працюватимуть. Поки російські університети вважатимуть поважними випускниками міжнародних злочинців, нам всім, сусідам росії, треба дбати про безпеку. Ми говоримо про збереження людей і людяності в наших країнах, підтримку в родинах, яка дала б батькам більше можливостей бачити, як ростуть їхні діти і чим вони живуть

- підсумував Зеленський.

Глава держави також підкреслив, що в російських військах кримінальні поняття вже давно важать більше, ніж військовий статут. російські солдати катують і вбивають навіть своїх товаришів.

"Ми бачимо на фронті, що кримінальні поняття в російській армії важать більше за статут російських збройних сил. Це не тільки про "вагнерівців" мова. Про багато інших російських підрозділів. Вони розстрілюють своїх, коли ті намагаються вийти з поля бою, саджають в яму, коли людина намагається захистити свої права, грабують своїх, знущаються з цивільних, катують полонених. Це культура росії, яка плодить путіних і вчить зневажати людей, зневажати людське", - наголосив Зеленський.

Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі 11.09.25, 17:49 • 36320 переглядiв

Президент додав, що саме через такі принципи з росіянами важко домовитися про мир, а торгівля з нею призведе лиш до того, що вона матиме гроші на продовження війни.

"Це продовжує існувати і навіть посилюється. Саме тому так складно домовитися з росією про мир. Саме тому торгівля з росією, економічна співпраця, будь-які спільні проекти не допоможуть утримати росію від війни, але лише дасть їй заробити гроші на її продовження", - заявив Зеленський.

Володимир Зеленський додав, що саме так росія навчає своїх дітей. І не лише в освітніх закладах чи спортивних майданчиках, але і в сім’ях.

росія так навчає своїх дітей у школах, у спортивних гуртках, в університетах. Але і багатьох, на жаль, у сім’ях, і в продуктах масової культури. Це великий урок для всіх нас. Для тих, хто хоче захисту від росії, гарантованої безпеки для наших дітей

- наголосив Президент.

Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт10.09.25, 18:04 • 47812 переглядiв

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Зеленський