Торговля с рф, экономическое сотрудничество не помогут удержать ее от войны - Зеленский

Пока россия в своих школах не учит детей человечности – никакие договоры с государством-агрессором не будут работать. Торговля с россией и экономическое сотрудничество не помогут удержать россию от войны, сказал Президент Владимир Зеленский во время выступления на Пятом Саммите первых леди и джентльменов, передает УНН.

Детали

Пока в российских школах не учат человечности, договоры с Россией не будут работать. Пока российские университеты будут считать уважаемыми выпускниками международных преступников, нам всем, соседям россии, нужно заботиться о безопасности. Мы говорим о сохранении людей и человечности в наших странах, поддержке в семьях, которая дала бы родителям больше возможностей видеть, как растут их дети и чем они живут - подытожил Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что в российских войсках криминальные понятия уже давно весят больше, чем военный устав. российские солдаты пытают и убивают даже своих товарищей.

"Мы видим на фронте, что криминальные понятия в российской армии весят больше устава российских вооруженных сил. Это не только о "вагнеровцах" речь. О многих других российских подразделениях. Они расстреливают своих, когда те пытаются выйти с поля боя, сажают в яму, когда человек пытается защитить свои права, грабят своих, издеваются над гражданскими, пытают пленных. Это культура россии, которая плодит путиных и учит презирать людей, презирать человеческое", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что именно из-за таких принципов с россиянами трудно договориться о мире, а торговля с ней приведет лишь к тому, что она будет иметь деньги на продолжение войны.

"Это продолжает существовать и даже усиливается. Именно поэтому так сложно договориться с россией о мире. Именно поэтому торговля с россией, экономическое сотрудничество, любые совместные проекты не помогут удержать россию от войны, но лишь даст ей заработать деньги на ее продолжение", - заявил Зеленский.

Владимир Зеленский добавил, что именно так россия учит своих детей. И не только в образовательных учреждениях или спортивных площадках, но и в семьях.

Россия так учит своих детей в школах, в спортивных кружках, в университетах. Но и многих, к сожалению, в семьях, и в продуктах массовой культуры. Это большой урок для всех нас. Для тех, кто хочет защиты от россии, гарантированной безопасности для наших детей - подчеркнул Президент.

