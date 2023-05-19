Торговельна ініціатива «21 століття»: США і Тайвань досягли угоди щодо першої частини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. США і Тайвань досягли згоди щодо першої частини своєї торговельної ініціативи «21 століття», яка охоплює митні та прикордонні процедури, регулятивну практику та малий бізнес, повідомили в офісі торгового представника США в четвер, пише Reuters, передає УНН.
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Торговий представник США Кетрін Тай зауважила, що угода зміцнює відносини між США і Тайванем і демонструє, що вони можуть працювати разом, щоб просувати пріоритети торгівлі для свого населення.
«Ми з нетерпінням чекаємо продовження цих переговорів і завершення надійної та високостандартної торговельної угоди, яка вирішить економічні виклики 21-го століття», - сказала Тай.
Також Кетрін Тай зазначила, що після підписання початкової угоди в рамках американсько-тайванської ініціативи щодо торгівлі XXI століття розпочнуться переговори щодо інших, складніших торгових сфер, включаючи сільське господарство, цифрову торгівлю, трудові та екологічні стандарти, державні підприємства, а також неринкову політику та практику.
Тайванський офіс торговельних переговорів у своїй заяві назвав угоду «історично важливою» і заявив, що Тайвань прагне завершити переговори з усіх питань, що залишилися, до кінця року.
Доповнення
Пакт не змінить тарифи на товари, але його прихильники стверджують, що він зміцнить економічні зв’язки між США та Тайванем, відкриє острів, на який претендує Китай, для більшого експорту з США та збільшить здатність Тайваню протистояти економічному тиску з боку Китаю. Демократично керований Тайвань рішуче відкидає претензії Китаю на суверенітет.
У Торговельному агентстві заявили, що угода про спрощення митниці та торгівлі зменшить бюрократичну тяганину для американських фірм при експорті продукції до Тайваню, дозволяючи електронно подавати митні форми та онлайн-плату мита і зборів, скорочуючи час очікування для суден.
Документи щодо належної практики регулювання та регулювання послуг спрямовані на оптимізацію операційних ліцензій для компаній, які прагнуть працювати за кордоном, і сприяння чесним можливостям конкуренції.
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