Торговельна ініціатива «21 століття»: США і Тайвань досягли угоди щодо першої частини

ukru
Ексклюзив
08:30 • 465 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 12051 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 30835 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 283186 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 381788 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 312630 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 345585 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308666 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223618 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207080 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.5 м/с
86 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 30881 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 38098 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 37776 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

03:06 • 17178 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 36145 перегляди
Публікації
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 30861 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 401948 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 544600 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 577084 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 573871 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 13893 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 208927 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 381795 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 178390 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 169111 перегляди
Актуальне
Торговельна ініціатива «21 століття»: США і Тайвань досягли угоди щодо першої частини

Торговельна ініціатива «21 століття»: США і Тайвань досягли угоди щодо першої частини

Київ • УНН

 • 882663 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. США і Тайвань досягли згоди щодо першої частини своєї торговельної ініціативи «21 століття», яка охоплює митні та прикордонні процедури, регулятивну практику та малий бізнес, повідомили в офісі торгового представника США в четвер, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Торговий представник США Кетрін Тай зауважила, що угода зміцнює відносини між США і Тайванем і демонструє, що вони можуть працювати разом, щоб просувати пріоритети торгівлі для свого населення.

«Ми з нетерпінням чекаємо продовження цих переговорів і завершення надійної та високостандартної торговельної угоди, яка вирішить економічні виклики 21-го століття», - сказала Тай.

Також Кетрін Тай зазначила, що після підписання початкової угоди в рамках американсько-тайванської ініціативи щодо торгівлі XXI століття розпочнуться переговори щодо інших, складніших торгових сфер, включаючи сільське господарство, цифрову торгівлю, трудові та екологічні стандарти, державні підприємства, а також неринкову політику та практику.

Тайванський офіс торговельних переговорів у своїй заяві назвав угоду «історично важливою» і заявив, що Тайвань прагне завершити переговори з усіх питань, що залишилися, до кінця року.

Доповнення

Пакт не змінить тарифи на товари, але його прихильники стверджують, що він зміцнить економічні зв’язки між США та Тайванем, відкриє острів, на який претендує Китай, для більшого експорту з США та збільшить здатність Тайваню протистояти економічному тиску з боку Китаю. Демократично керований Тайвань рішуче відкидає претензії Китаю на суверенітет.

У Торговельному агентстві заявили, що угода про спрощення митниці та торгівлі зменшить бюрократичну тяганину для американських фірм при експорті продукції до Тайваню, дозволяючи електронно подавати митні форми та онлайн-плату мита і зборів, скорочуючи час очікування для суден.

Документи щодо належної практики регулювання та регулювання послуг спрямовані на оптимізацію операційних ліцензій для компаній, які прагнуть працювати за кордоном, і сприяння чесним можливостям конкуренції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Китай готовий «зруйнувати» незалежність Тайваню у відповідь на допомогу США

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$73.29
Bitcoin
$81,912.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.30
Золото
$3,156.20
Ethereum
$1,799.73