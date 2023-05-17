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Китай готовий «зруйнувати» незалежність Тайваню у відповідь на допомогу США

Китай готовий «зруйнувати» незалежність Тайваню у відповідь на допомогу США

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Китай готовий «рішуче знищити будь-яку форму незалежності Тайваню», заявили його військові у вівторок, оскільки США, як повідомляється, готуються прискорити продаж оборонної зброї та іншу військову допомогу самоврядній острівній демократії, повідомляє AP News, пише УНН.

Деталі 

Речник міноборони Тан Кефей заявив, що нещодавнє збільшення обмінів між військовими США та Тайваню є «надзвичайно неправильним і небезпечним кроком».

Народно-визвольна армія Китаю «продовжить зміцнювати військову підготовку та підготовку та рішуче придушуватиме будь-яку форму відділення незалежності Тайваню разом із спробами зовнішнього втручання, а також рішуче захищатиме національний суверенітет і територіальну цілісність», — сказав Тан, посилаючись на найближчого союзника Тайваню. 

Коментарі Тана були викликані запитанням невідомого репортера про повідомлення про те, що президент США Джо Байден готується схвалити продаж Тайваню зброї на 500 мільйонів доларів, а також направити понад 100 військовослужбовців для оцінки методів навчання та пропозиції щодо вдосконалення оборони острова.

Додатково 

Китай заявляє, що острів з населенням у 23 мільйони людей є своєю територією, яку, у разі необхідності, можна взяти під свій контроль силою.

Поряд із щоденними повітряними та морськими вторгненнями навколо Тайваню, Пекін проводить військові навчання в Тайванській протоці та навколо неї, що розділяє сторони, частково розглядаючись як репетиція блокади чи вторгнення, що матиме величезні наслідки для безпеки та економіки в усьому світі.

Такі дії мають на меті залякати військових Тайваню та залякати політиків і виборців, які наступного року обиратимуть нового президента та законодавчий орган.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Посольство Китаю розкритикувало візит колишнього прем'єра Великої Британії на Тайвань

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