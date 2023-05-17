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Китай готов "разрушить" независимость Тайваня в ответ на помощь США

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 мая. УНН. Китай готов «решительно уничтожить любую форму независимости Тайваня», заявили его военные во вторник, поскольку США, как сообщается, готовятся ускорить продажу оборонительного оружия и другую военную помощь самоуправляемой островной демократии, сообщает AP News, пишет УНН.

Детали 

Представитель минобороны Тан Кэфэй заявил, что недавнее увеличение обменов между военными США и Тайваня является «чрезвычайно неправильным и опасным шагом».

Народно-освободительная армия Китая «будет продолжать укреплять военную подготовку и обучение и решительно подавлять любую форму отделения независимости Тайваня вместе с попытками внешнего вмешательства, а также решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность», — сказал Тан, ссылаясь на ближайшего союзника Тайваня. 

Комментарии Тана были вызваны вопросом неизвестного репортера о сообщениях о том, что президент США Джо Байден готовится одобрить продажу Тайваню оружия на 500 миллионов долларов, а также направить более 100 военнослужащих для оценки методов обучения и предложения по совершенствованию обороны острова.

Дополнительно 

Китай заявляет, что остров с населением в 23 миллиона человек является своей территорией, которую, в случае необходимости, можно взять под свой контроль силой.

Наряду с ежедневными воздушными и морскими вторжениями вокруг Тайваня, Пекин проводит военные учения в Тайваньском проливе и вокруг него, разделяющем стороны, частично рассматриваясь как репетиция блокады или вторжения, что будет иметь огромные последствия для безопасности и экономики во всем мире.

Такие действия имеют целью запугать военных Тайваня и запугать политиков и избирателей, которые в следующем году будут избирать нового президента и законодательный орган.

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