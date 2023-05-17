Китай готов "разрушить" независимость Тайваня в ответ на помощь США
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Китай готов «решительно уничтожить любую форму независимости Тайваня», заявили его военные во вторник, поскольку США, как сообщается, готовятся ускорить продажу оборонительного оружия и другую военную помощь самоуправляемой островной демократии, сообщает AP News, пишет УНН.
Детали
Представитель минобороны Тан Кэфэй заявил, что недавнее увеличение обменов между военными США и Тайваня является «чрезвычайно неправильным и опасным шагом».
Народно-освободительная армия Китая «будет продолжать укреплять военную подготовку и обучение и решительно подавлять любую форму отделения независимости Тайваня вместе с попытками внешнего вмешательства, а также решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность», — сказал Тан, ссылаясь на ближайшего союзника Тайваня.
Комментарии Тана были вызваны вопросом неизвестного репортера о сообщениях о том, что президент США Джо Байден готовится одобрить продажу Тайваню оружия на 500 миллионов долларов, а также направить более 100 военнослужащих для оценки методов обучения и предложения по совершенствованию обороны острова.
Дополнительно
Китай заявляет, что остров с населением в 23 миллиона человек является своей территорией, которую, в случае необходимости, можно взять под свой контроль силой.
Наряду с ежедневными воздушными и морскими вторжениями вокруг Тайваня, Пекин проводит военные учения в Тайваньском проливе и вокруг него, разделяющем стороны, частично рассматриваясь как репетиция блокады или вторжения, что будет иметь огромные последствия для безопасности и экономики во всем мире.
Такие действия имеют целью запугать военных Тайваня и запугать политиков и избирателей, которые в следующем году будут избирать нового президента и законодательный орган.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посольство Китая раскритиковало визит бывшего премьера Великобритании на Тайвань Посольство Китая раскритиковало визит бывшего премьера Великобритании на Тайвань