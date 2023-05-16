Посольство Китаю розкритикувало візит колишнього прем'єра Великої Британії на Тайвань
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Візит колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Ліз Трасс на Тайвань був названий у вівторок представником посольства Китаю в Лондоні "небезпечним політичним шоу, яке не принесе нічого, крім шкоди Сполученому Королівству", інформує УНН.
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"Ми закликаємо британського політика виправити свої провини, припинити влаштовувати політичні шоу з тайванським питанням та припинити потурання та підтримку сепаратистських сил незалежності Тайваню", — йдеться у заяві офіційного представника, опублікованій на сайті посольства.
Доповнення
Колишній прем'єр-міністр Ліз Трасс прибула на Тайвань у вівторок увечері з п'ятиденною поїздкою, ставши першим колишнім британським лідером, який відвідав країну за 27 років після Маргарет Тетчер, яка відвідала Тайвань двічі, у 1992 та 1996 роках.
Трасс отримала титул найкоротшого прем'єр-міністра Сполученого Королівства після бурхливого 49-денного перебування на посаді минулого року.
Сполучене Королівство, як і під час перебування Трасс на посаді прем'єр-міністра, офіційно не визнає уряду в Тайбеї й натомість підтримує дипломатичні відносини з Пекіном. Попри це, Трасс, чинний член парламенту, пообіцяла працювати з владою Тайваню та його народом.