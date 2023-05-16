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Посольство Китая раскритиковало визит бывшего премьера Великобритании на Тайвань

Киев • УНН

 • 862369 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Визит бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс на Тайвань был назван во вторник представителем посольства Китая в Лондоне "опасным политическим шоу, которое не принесет ничего, кроме вреда Соединенному Королевству", информирует УНН.

Цитата

"Мы призываем британского политика исправить свои проступки, прекратить устраивать политические шоу с тайваньским вопросом и прекратить попустительство и поддержку сепаратистских сил независимости Тайваня", — говорится в заявлении официального представителя, опубликованном на сайте посольства.

Дополнение

Бывший премьер-министр Лиз Трасс прибыла на Тайвань во вторник вечером с пятидневной поездкой, став первым бывшим британским лидером, посетившим страну за 27 лет после Маргарет Тэтчер, которая посетила Тайвань дважды, в 1992 и 1996 годах.

Трасс получила титул самого короткого премьер-министра Соединенного Королевства после бурного 49-дневного пребывания в должности в прошлом году.

Соединенное Королевство, как и во время пребывания Трасс на посту премьер-министра, официально не признает правительства в Тайбэе и вместо этого поддерживает дипломатические отношения с Пекином. Несмотря на это, Трасс, действующий член парламента, пообещала работать с властями Тайваня и его народом.

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