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Торговая инициатива "21 век": США и Тайвань достигли соглашения в первой части

Торговая инициатива "21 век": США и Тайвань достигли соглашения в первой части

Киев • УНН

 • 882654 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. США и Тайвань достигли согласия касательно первой части своей торговой инициативы «21 века», которая охватывает таможенные и пограничные процедуры, регулятивную практику и малый бизнес, сообщили в офисе торгового представителя США в четверг, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Торговый представитель США Кэтрин Тай отметила, что соглашение укрепляет отношения между США и Тайванем и демонстрирует, что они могут работать вместе, чтобы продвигать приоритеты торговли для своего населения.

«Мы с нетерпением ждем продолжения этих переговоров и завершения надежного и высокостандартного торгового соглашения, которое решит экономические вызовы 21-го века», - сказала Тай.

Также Кэтрин Тай отметила, что после подписания первоначального соглашения в рамках американо-тайваньской инициативы по торговле XXI века начнутся переговоры по другим, более сложным торговым сферам, включая сельское хозяйство, цифровую торговлю, трудовые и экологические стандарты, государственные предприятия, а также нерыночную политику и практику.

Тайваньский офис торговых переговоров в своем заявлении назвал соглашение «исторически важным» и заявил, что Тайвань стремится завершить переговоры по всем оставшимся вопросам до конца года.

Дополнение

Пакт не изменит тарифы на товары, но его сторонники утверждают, что он укрепит экономические связи между США и Тайванем, откроет остров, на который претендует Китай, для большего экспорта из США и увеличит способность Тайваня противостоять экономическому давлению со стороны Китая. Демократически управляемый Тайвань решительно отвергает претензии Китая на суверенитет.

В Торговом агентстве заявили, что соглашение об упрощении таможни и торговли уменьшит бюрократическую волокиту для американских фирм при экспорте продукции в Тайвань, позволяя электронно подавать таможенные формы и онлайн-плату пошлин и сборов, сокращая время ожидания для судов.

Документы по надлежащей практике регулирования и регулирования услуг направлены на оптимизацию операционных лицензий для компаний, стремящихся работать за рубежом, и содействие честным возможностям конкуренции.

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