Топ-3 українських університети увійшли до Світового рейтингу ВНЗ
Київ • УНН
До рейтингу потрапили Інститут математики НАН України, КНУ імені Тараса Шевченка та Харківський фізико-технічний інститут. Очолили рейтинг Гарвард, Массачусетс та Стенфорд.
Три вищих навчальних закладів України потрапили в список Світового рейтингу університетів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку організації.
Деталі
До рейтингу увійшли наступні українські вищі навчальні заклади:
- Інститут математики НАН України (1262 місце);
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1535 місце);
- Харківський фізико-технічний інститут (1543 місце).
Рейтинг очолили американські виші. Перші місця зайняли наступні ВНЗ:
- Гарвардський університет - перше місце;
- Массачусетський технологічний інститут - друге місце;
- Стенфордський університет - третє місце.
Також одними з найкращих визнали найвідоміші університети Великої Британії – Кембриджський та Оксфордський. Вони посіли 4 і 5 місця, відповідно.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Президент США Дональд Трамп підписав указ про заборону в'їзду в США більшості іноземних студентів, які планують навчання в Гарварді.