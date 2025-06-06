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Топ-3 українських університети увійшли до Світового рейтингу ВНЗ

Київ • УНН

 • 1102 перегляди

До рейтингу потрапили Інститут математики НАН України, КНУ імені Тараса Шевченка та Харківський фізико-технічний інститут. Очолили рейтинг Гарвард, Массачусетс та Стенфорд.

Топ-3 українських університети увійшли до Світового рейтингу ВНЗ

Три вищих навчальних закладів України потрапили в список Світового рейтингу університетів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку організації.

Деталі

До рейтингу увійшли наступні українські вищі навчальні заклади:

  • Інститут математики НАН України (1262 місце);
    • Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1535 місце);
      • Харківський фізико-технічний інститут (1543 місце).

        Рейтинг очолили американські виші. Перші місця зайняли наступні ВНЗ:

        • Гарвардський університет - перше місце;
          • Массачусетський технологічний інститут - друге місце;
            • Стенфордський університет - третє місце.

              Також одними з найкращих визнали найвідоміші університети Великої Британії – Кембриджський та Оксфордський. Вони посіли 4 і 5 місця, відповідно.

              Нагадаємо

              Раніше УНН повідомляв, що Президент США Дональд Трамп підписав указ про заборону в'їзду в США більшості іноземних студентів, які планують навчання в Гарварді.

              Євген Устименко

              Євген Устименко

              Новини СвітуОсвіта
              Дональд Трамп
              Велика Британія
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