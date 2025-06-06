Топ-3 украинских университета вошли во Всемирный рейтинг вузов

Три высших учебных заведения Украины попали в список Мирового рейтинга университетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу организации.

Детали

В рейтинг вошли следующие украинские высшие учебные заведения:

Институт математики НАН Украины (1262 место);

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (1535 место);

Харьковский физико-технический институт (1543 место).

Рейтинг возглавили американские вузы. Первые места заняли следующие вузы:

Гарвардский университет - первое место;

Массачусетский технологический институт - второе место;

Стэнфордский университет - третье место.

Также одними из лучших признали самые известные университеты Великобритании – Кембриджский и Оксфордский. Они заняли 4 и 5 места, соответственно.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете въезда в США большинства иностранных студентов, планирующих обучение в Гарварде.