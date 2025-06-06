Топ-3 украинских университета вошли во Всемирный рейтинг вузов
Киев • УНН
В рейтинг попали Институт математики НАН Украины, КНУ имени Тараса Шевченко и Харьковский физико-технический институт. Возглавили рейтинг Гарвард, Массачусетс и Стэнфорд.
Три высших учебных заведения Украины попали в список Мирового рейтинга университетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу организации.
Детали
В рейтинг вошли следующие украинские высшие учебные заведения:
- Институт математики НАН Украины (1262 место);
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (1535 место);
- Харьковский физико-технический институт (1543 место).
Рейтинг возглавили американские вузы. Первые места заняли следующие вузы:
- Гарвардский университет - первое место;
- Массачусетский технологический институт - второе место;
- Стэнфордский университет - третье место.
Также одними из лучших признали самые известные университеты Великобритании – Кембриджский и Оксфордский. Они заняли 4 и 5 места, соответственно.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете въезда в США большинства иностранных студентов, планирующих обучение в Гарварде.