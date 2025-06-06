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Топ-3 украинских университета вошли во Всемирный рейтинг вузов

Киев • УНН

 • 820 просмотра

В рейтинг попали Институт математики НАН Украины, КНУ имени Тараса Шевченко и Харьковский физико-технический институт. Возглавили рейтинг Гарвард, Массачусетс и Стэнфорд.

Топ-3 украинских университета вошли во Всемирный рейтинг вузов

Три высших учебных заведения Украины попали в список Мирового рейтинга университетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу организации.

Детали

В рейтинг вошли следующие украинские высшие учебные заведения:

  • Институт математики НАН Украины (1262 место);
    • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (1535 место);
      • Харьковский физико-технический институт (1543 место).

        Рейтинг возглавили американские вузы. Первые места заняли следующие вузы:

        • Гарвардский университет - первое место;
          • Массачусетский технологический институт - второе место;
            • Стэнфордский университет - третье место.

              Также одними из лучших признали самые известные университеты Великобритании – Кембриджский и Оксфордский. Они заняли 4 и 5 места, соответственно.

              Напомним

              Ранее УНН сообщал, что Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете въезда в США большинства иностранных студентов, планирующих обучение в Гарварде.

              Евгений Устименко

              Евгений Устименко

              Новости МираОбразование
              Дональд Трамп
              Великобритания
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