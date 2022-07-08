Ткаченко проти "білих списків" російських культурних діячів

Деталі

"Мінкульт підтримує рішення про заборону ввозу будь-якої друкованої продукції з території росії. Питання стосовно друку російських авторів – питання, яке належить до прав і свобод, гарантованих Конституцією. Тому, це питання має бути врегульовано і унормовано. Складанням "чорних списків" має займатися СБУ і воно має стосуватися всіх сфер культурного життя – щоб не було різночитань і всі дотримувались закону", - сказав Ткаченко.

Ткаченко наголосив, що особисто він проти "білих списків".

Цитата

"Всі, хто не під забороною, з ними можна працювати, але не ускладнювати роботу додатковими списками російських культурних діячів, які теоретично можуть продовжувати у нас роботу", - зазначив Ткаченко.

За його словами, МКІП продовжує працювати над тим, щоб міжнародні партнери також відмовлялися від співпраці з російськими культурними діячами. Одним із успішних кейсів став факт, що Опера Хаус виключив росію зі своїх членів.

Доповнення

Заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко повідомляв, що в Україні готують "білий список" російських артистів. До "білих списків" російських виконавців, чия музика зможе все ж поширюватися в Україні, можуть увійти ті артисти, які підтримували Україну, засуджували агресію.

Додамо

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №7459 про заборону імпорту книг із держави-агресора – росії, тимчасово окупованих нею територій України та з білорусі, а також про посилення обмежень щодо видавничої продукції антиукраїнського змісту.