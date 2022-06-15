В Україні пропонують заборонити імпорт книг із рф та білорусі

Деталі

Заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп від "Слуги народу" Євгенія Кравчук, яку цитують у пресслужбі політсили, заявила, що законопроєктом пропонується:



заборонити ввезення і розповсюдження в Україну видавничої продукції з рф, білорусі, тимчасово окупованих територій України.



скасувати раніше видані дозволи на ввезення такої продукції.



вилучити з продажу книжкову продукцію, ввезену раніше.



для книг мовою держави-агресора, що ввозяться з інших країн, запроваджується дозвільний порядок ввезення.



заборонити випуск, ввезення, розповсюдження в Україні книжкових видань, що містять твори авторів – громадян рф та антиукраїнську літературу.



Цитата

"В Україні з 1 січня 2023 року книги видаватимуться і розповсюджуватимуться державною українською мовою, мовами корінних народів України і офіційними мовами ЄС. Книжки іншими мовами можуть видаватися і розповсюджуватися, якщо вони видані мовою оригіналу", – наголосила Євгенія Кравчук.

За її словами, на території України можна буде вільно видавати (ввозити, розповсюджувати) твори будь-якою (в т.ч. російською) мовою громадян України або будь-які твори іноземців мовою оригіналу. Однак не можна буде видавати, ввозити, розповсюджувати, наприклад, популярну зарубіжну літературу в перекладі російською мовою.

Доповнення

Міністерство культури та інформаційної політики планує вилучити пропагандистську російську літературу з українських бібліотек. Натомість у відомстві хочуть замінити її якісними українськомовними книгами.