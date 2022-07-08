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Ткаченко против "белых списков" российских культурных деятелей

Ткаченко против "белых списков" российских культурных деятелей

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко против "белых списков" российских культурных деятелей, которые теоретически могут продолжать работу в Украине. Об этом он сообщил во время брифинга в Медиацентре Украина, передает УНН.

Детали

"Минкульт поддерживает решение о запрете ввоза какой-либо печатной продукции с территории россии. Вопрос о печати российских авторов – вопрос, относящийся к правам и свободам, гарантированным Конституцией. Поэтому, этот вопрос должен быть урегулирован и унормирован. Составлением "черных списков" должно заниматься СБУ и оно должно касаться всех сфер культурной жизни – чтобы не было разночтений и все соблюдали закон", - сказал Ткаченко.

Ткаченко подчеркнул, что лично он против "белых списков".

Цитата

"Все, кто не под запретом, с ними можно работать, но не усложнять работу дополнительными списками российских культурных деятелей, которые теоретически могут продолжать у нас работу", – отметил Ткаченко.

По его словам, МКИП продолжает работать над тем, чтобы международные партнеры также отказывались от сотрудничества с российскими культурными деятелями. Одним из успешных кейсов стал факт, что Опера Хаус исключил россию из своих членов.

Дополнение

Заместитель министра культуры и информационной политики Тарас Шевченко сообщал, что в Украине готовят "белый список" российских артистов. В "белые списки" российских исполнителей, чья музыка сможет все же распространяться в Украине, могут войти те артисты, которые поддерживали Украину, осуждали агрессию.

Добавим

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №7459 о запрете импорта книг из государства-агрессора – россии, временно оккупированных им территорий Украины и из беларуси, а также об усилении ограничений по издательской продукции антиукраинского содержания.

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