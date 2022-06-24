В Україні готують "білий список" російських артистів

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"Цього тижня було ухвалено важливі закони. Інформаційний простір, захист його підсилюється. Збільшення квоти на українську музику, обмеження для російських виконавців, обмеження для російських книжок. Встановлення "білих списків" російських виконавців, які зможуть, чия музика зможе все ж поширюватися в Україні", - сказав Шевченко.

"Будемо дивитись, як буде працювати "білий список", оскільки для певних російських виконавців є можливість зберегтися в українському просторі, якщо вони потраплять в "білий список". Якщо вони підтримували Україну, засуджували агресію. Думаю, що в процесі виконання цієї процедури якісь питання можуть виникати, але будемо їх оперативно опрацьовувати", - зазначив заступник міністра.

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Так, з його слів, якщо буде потрібно, "то будемо і підправляти закони". "Тут той принцип, коли багато чого робиться швидко, часом доводиться щось потім підправляти", - зазначив Шевченко.

При цьому заступник міністра зазначив, що стосовно музики в Україні є аналітика, що квоти фактично перевиконуються. "Тобто кількість української музики з початку війни зросла дуже сильно, так само як і використання української мови в цілому. Тому ці квоти і ці правила, вони, можливо, навіть трохи відстають. З іншого боку, не обов'язково все зарегульовувати законами. Та в цьому питанні ми вважаємо що ця тема важлива, тому закон був потрібний і був на часі", - наголосив посадовець.