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В Украине готовят "белый список" российских артистов

В Украине готовят "белый список" российских артистов

Киев • УНН

 • 534769 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. В "белые списки" российских исполнителей, чья музыка сможет все же распространяться в Украине, могут войти те артисты, которые поддерживали Украину, осуждали агрессию, заявил заместитель министра культуры и информационной политики Тарас Шевченко во время брифинга, пишет УНН.

Цитата

"На этой неделе были приняты важные законы. Информационное пространство, защита его усиливается. Увеличение квоты на украинскую музыку, ограничения для российских исполнителей, ограничения для российских книг. Установление "белых списков" российских исполнителей, которые смогут, чья музыка сможет все же распространяться по Украине", - сказал Шевченко.

"Будем смотреть, как будет работать "белый список", поскольку для некоторых российских исполнителей есть возможность сохраниться в украинском пространстве, если они попадут в "белый список". Если они поддерживали Украину, осуждали агрессию. Думаю, что в процессе выполнения этой процедуры какие-либо вопросы могут возникать, но будем их оперативно прорабатывать", - отметил замминистра.

Детали

Так, по его словам, если потребуется, "то будем и подправлять законы". "Здесь тот принцип, когда многое делается быстро, порой придется что-то потом подправлять", - отметил Шевченко.

При этом замминистра отметил, что в отношении музыки в Украине есть аналитика, что квоты фактически перевыполняются. "То есть количество украинской музыки с начала войны выросло очень сильно, так же как и использование украинского языка в целом. Поэтому эти квоты и эти правила, они, возможно, даже немного отстают. С другой стороны, не обязательно все зарегулировать законами. Но в этом вопросе мы считаем, что эта тема важна, поэтому закон был нужен и был ко времени", - подчеркнул чиновник.

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