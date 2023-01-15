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Тисячі людей протестують у Тунісі проти правління президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Тисячі протестувальників, обурених економічною кризою в Тунісі і все більш авторитарним ухилом президента, пройшли маршем столицею. Про це пише The Associated Press, передає УНН.

Тисячі людей протестують у Тунісі проти правління президента

Акцію протесту було зроблено після провальних парламентських виборів, що відбулися минулого місяця, на яких проголосувало лише 11% виборців. Вибори покликані замінити законодавчий орган, розпущений президентом Кайсом Сайєдом у 2021 році. Другий тур призначено на 29 січня.

Це також відбувається, коли країна переживає серйозну економічну кризу зі зростанням інфляції та безробіття. В останні місяці тунісці постраждали від різкого зростання цін на продукти харчування та нестачу палива та основних продуктів харчування, таких як цукор, олія та рис.

Деталі

Фронт національного порятунку, коаліція п'яти опозиційних партій, включаючи популярну опозиційну ісламістську партію Ennahdha, закликали до проведення маршу в центрі Тунісу.

Проспект Хабіба Бургіби, головна артерія столиці та ключове місце революції, було поставлено під посилену охорону з металевими бар'єрами, безпілотниками та камерами спостереження за натовпом.

Демонстрантам, які вигукували «Кайс Сайєд, вийди геть» та «Ні диктатурі, так діалогу та демократії» серед інших гасел, не давали наблизитися МВС.

Президент Туніської ліги прав людини Бассем Тріфі заявив, що влада заборонила протестувальникам з інших міст країни приїжджати до Тунісу для участі в марші.

Голова Робочої партії Хамма Хаммамі заявив, що «Кайс Сайєд або опиниться у в'язниці, або втече за кордон. Його диктаторський режим впаде, як режим скинутого президента Бен Алі».

Довідка

14 січня 2011 р. тодішнього президента Зіна аль-Абідіна бен Алі було повалено, перетворивши країну на демократію, що надихнула Арабську весну. Бен Алі помер у 2019 році.

Саїд, обраний у 2019 році, обмежив незалежність судової влади та послабив повноваження парламенту.
На референдумі минулого липня туніські виборці схвалили конституцію, яка передає широкі виконавчі повноваження президенту. Сайєд, який очолив проект і сам текст, що написав, у вересні повною мірою скористався своїм мандатом, змінивши закон про вибори і зменшивши роль політичних партій.

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