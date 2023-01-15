Тысячи людей протестуют в Тунисе против правления президента

Акция протеста была предпринята после провальных парламентских выборов, состоявшихся в прошлом месяце, на которых проголосовало лишь 11% избирателей. Выборы призваны заменить законодательный орган, распущенный президентом Кайсом Сайедом в 2021 году. Второй тур назначен на 29 января.

Это также происходит, когда страна переживает серьезный экономический кризис с ростом инфляции и безработицы. В последние месяцы тунисцы пострадали от резкого роста цен на продукты питания и нехватки топлива и основных продуктов питания, таких как сахар, масло и рис.

Детали

Фронт национального спасения, коалиция пяти оппозиционных партий, включая популярную оппозиционную исламистскую партию Ennahdha, призвали к проведению марша в центре Туниса.

Проспект Хабиба Бургибы, главная артерия столицы и ключевое место революции, был поставлен под усиленную охрану с металлическими барьерами, беспилотниками и камерами наблюдения за толпой.

Демонстрантам, которые выкрикивали «Кайс Сайед, выйди вон» и «Нет диктатуре, да диалогу и демократии» среди других лозунгов, не давали приблизиться МВД.

Президент Тунисской лиги по правам человека Бассем Трифи заявил, что власти запретили протестующим из других городов страны приезжать в Тунис для участия в марше.

Председатель Рабочей партии Хамма Хаммами заявил, что «Кайс Сайед либо окажется в тюрьме, либо сбежит за границу. Его диктаторский режим падет, как режим свергнутого президента Бен Али».

Справка

14 января 2011 г. тогдашний президент Зина аль-Абидин бен Али был свергнут, что превратило страну в демократию, вдохновившую Арабскую весну. Бен Али умер в 2019 году.

Саид, избранный в 2019 году, ограничил независимость судебной власти и ослабил полномочия парламента.

На референдуме в июле прошлого года тунисские избиратели одобрили конституцию, которая передает широкие исполнительные полномочия президенту. Сайед, возглавивший проект и сам написавший текст, в сентябре в полной мере воспользовался своим мандатом, изменив закон о выборах и уменьшив роль политических партий.