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Тиск на рф планують продовжити: спільна заява учасників міжнародної Кримської платформи

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Учасники міжнародної Кримської платформи ухвалили спільну заяву за підсумками другого саміту, в якій підтвердили рішучість продовжувати тиск на росію, щоб негайно припинити тимчасову окупацію Криму, передає УНН посиланням на ОП.

Тиск на рф планують продовжити: спільна заява учасників міжнародної Кримської платформи

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«Ми, учасники міжнародної Кримської платформи, залишаємося відданими суверенітету, політичній незалежності, єдності й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються і на її територіальні води. Ми підтверджуємо нашу рішучість продовжувати тиск на Росію, щоб негайно припинити тимчасову окупацію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя для відновлення контролю України над її територією», - йдеться в спільній заяві.

Деталі

Також учасники міжнародної Кримської платформи рішуче засуджують неспровоковане та невиправдане вторгнення росії та її агресивну війну проти України, особливо використання нею тимчасово окупованого Кримського півострова та українських територіальних вод для її війни проти України.

«Ми рішуче засуджуємо широке використання Росією військової авіації та військових кораблів для ракетних ударів і нападів на цивільне населення та українську цивільну інфраструктуру. Ми також засуджуємо використання Криму для агресії та військового вторгнення в південні українські регіони. Усі винні у воєнних злочинах повинні бути притягнуті до відповідальності. Посилаючись на резолюцію ES-11/1 Генеральної Асамблеї ООН, ухвалену 2 березня 2022 року, ми закликаємо Росію забезпечити негайне та безумовне виведення всіх своїх військових сил і військової техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів», - зазначається в заяві.

Учасники міжнародної Кримської платформи глибоко стурбовані посиленням репресивних заходів з боку російської окупаційної влади, включно з порушенням прав корінних кримських татар, що серйозно загрожує їхній здатності повною мірою користуватися своїми правами людини, підтримувати та розвивати свою культуру, освіту й самобутність.

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«Ми також стурбовані агресивним нав’язуванням навчання російською мовою, російських навчальних програм та матеріалів, а також спробами використати освітню систему для пропаганди служби у збройних чи допоміжних силах Російської Федерації серед дітей», - йдеться в заяві.

Учасники Кримської платформи закликали рф дотримуватися своїх зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом, негайно й без жодних умов звільнити несправедливо утримуваних у Криму та на території Росії українських в’язнів, зокрема першого заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, та виконати наказ Міжнародного суду ООН від 19 квітня 2017 року утриматися від збереження заборони на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити повний і безперешкодний доступ до Криму для передбачених регіональних і міжнародних моніторингових механізмів.

«Ми засуджуємо продовження практики незаконного призову жителів Криму до збройних сил росії, а також, за наявними повідомленнями, їх примусове залучення до наступальних військових дій Росії проти України. Ми також засуджуємо переселення Росією своїх громадян на півострів з метою насильницької зміни демографічної структури населення Криму у явному намаганні поглибити його окупацію та контроль», - зазначається в заяві.

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Окрім того, повідомляється, що учасники Кримської платформи глибоко стурбовані численними повідомленнями про примусове переміщення Російською Федерацією громадян України, зокрема цивільних осіб і військовополонених, серед яких і кримські татари, з південних і східних регіонів України до Криму та росії.

«Ми також засуджуємо захоплення Росією українських портів в Азовському морі та в Херсоні, що перешкоджає законній реалізації навігаційних прав і свобод і свободи судноплавства в Чорному та Азовському морях, підриваючи глобальну продовольчу безпеку. Ми також стурбовані масовим транспортуванням важкого озброєння та військового персоналу через Крим, що загострює екологічні наслідки тимчасової окупації Росією Криму з 2014 року. Ми засуджуємо зафіксовані спроби Росії торгувати вкраденим зерном і металопродукцією з України», - інформує ОП.

Учасники міжнародної Кримської платформи засуджують спроби Росії силою інтегрувати частини української території, які зараз перебувають під контролем російських збройних сил у результаті їхнього незаконного вторгнення. Будь-які спроби перекроїти кордони України силовим шляхом є явним порушенням міжнародного права, включно зі Статутом ООН, а також Конституції України, вони ще більше підривають суверенітет і територіальну цілісність України й не будуть визнані.

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Учасники платформи висловили рішучість продовжувати підтримку України, включно з політичною, економічною, гуманітарною та/або безпековою допомогою.

«Ми висловлюємо нашу рішучість продовжувати співпрацю в межах міжнародної Кримської платформи з метою припинення тимчасової окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя для повного відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми підтверджуємо необхідність продовження реалізації політики невизнання незаконної анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя», - йдеться в заяві.

Окрім того, учасники міжнародної Кримської платформи висловили готовність розглянути запровадження чи приєднання до майбутніх політико-дипломатичних та обмежувальних заходів щодо Російської Федерації, якщо цього вимагатимуть її дії, згідно з відповідними процедурами та правовою юрисдикцією кожного учасника.

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