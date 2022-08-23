Україна готова провести демілітаризацію Криму – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Україна готова провести демілітаризацію окупованого Криму, адже росія завдає ударів з території півострова. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на саміті Кримської платформи, передає УНН.
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«Сьогодні Крим – це ще один з центрів, звідки відбуваються обстріли українських міст й вбивство українців. Такі дії окупантів перетворили військову інфраструктуру росії в Криму на легітимну військову ціль. Тому Україна готова провести демілітаризацію Криму й усунути ці загрози як для нашої країни, так і для всієї Європи», - розповів Шмигаль.
Деталі
Він зазначив, що одночасно українська сторона вітала б добровільний вихід російських військ з Криму та інших окупованих територій.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна самостійно вирішуватиме, як звільняти Крим від російських окупантів.
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що Україна не має заборони від партнерів щодо ударів по військових об'єктах росії на окупованих територіях, зокрема в Криму.