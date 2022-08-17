Україна не має обмежень щодо ударів по окупантах у Криму – Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Україна не має заборони від партнерів щодо ударів по військових об'єктах росії на окупованих територіях, зокрема в Криму. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю “Голосу Америки”, інформує УНН.
Цитата
На запитання, чи має Україна озброєння, яке може вразити об'єкти в окупованому Криму і чи є домовленості з США щодо легітимності таких ударів, Резніков відповів:
"У нас є домовленості з США, що ми не будемо використовувати зброю, надану нам Сполученими Штатами й партнерами, по території росії. Але якщо ми сьогодні говоримо про деокупацію тимчасово окупованих територій України, де знаходиться ворог, то, відповідно, у нас таких обмежень немає".
Доповнення
16 серпня вранці у тимчасово окупованому Криму знову пролунали вибухи. Повідомляли, що горить склад боєприпасів під Джанкоєм. Згодом міноборони рф назвало це "диверсією".
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що трансформаторна станція поблизу міста Джанкой, де сталася пожежа, могла б використовуватися для постачання електроенергії із Запорізької атомної електростанції до Криму.
Російські окупанти не вміють користуватися заходами пожежної безпеки, що, безумовно, тішить. Про це, коментуючи вибухи на складі боєприпасів під Джанкоєм, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.