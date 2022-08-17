Украина не имеет ограничений относительно ударов по оккупантам в Крыму – Резников

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На вопрос, есть ли у Украины вооружение, которое может поразить объекты в оккупированном Крыму и есть ли договоренности с США о легитимности таких ударов, Резников ответил:

"У нас есть договоренности с США, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам Соединенными Штатами и партнерами, по территории россии. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то, соответственно, у нас таких ограничений нет ".

Дополнение

16 августа утром во временно оккупированном Крыму снова раздались взрывы. Сообщали, что горит склад боеприпасов под Джанкоем. Позже минобороны рф назвало это "диверсией".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что трансформаторная станция вблизи города Джанкой, где произошел пожар, могла бы использоваться для поставки электроэнергии из Запорожской атомной электростанции в Крым.

Российские оккупанты не умеют пользоваться мерами пожарной безопасности, что, безусловно, радует. Об этом, комментируя взрывы на складе боеприпасов под Джанкоем, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.