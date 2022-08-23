Ми повернемо Крим будь-якими засобами, які вважатимемо правильними, не консультуючись з іншими країнами - Президент Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Україна самостійно вирішуватиме, як звільняти Крим від російських окупантів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.
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«Ми будемо повертати Крим, тому що це наша територія, будь-якими шляхами, якими вирішимо, без консультацій з іншими державами світу. Щодо відкритих атак, то Україна не завдає ніяких ударів по цивільному населенню, яке знаходиться, як на території іншої держави, так й на території України, але тимчасово окупованої території. Ми знаємо, що ми робимо, ми знаємо, де військові об'єкти чи склади на тимчасово окупованих територіях. Там українські військові можуть працювати за планом», - розповів Зеленський.
Деталі
Він зазначив, що українська сторона вже не вибирає, яким шляхом деокупувати Крим.
«Ми поставили крапку в цьому питанні… Україна показувала на рівні Президента та іншої команди, що ми хочемо дипломатії… Ми 3 роки намагалися це робити, був великий довгий процес, коли був режим припинення вогню, але ви бачите, до чого все це призвело. Було повномасштабне вторгнення», - сказав Зеленський.
Доповнення
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що Україна не має заборони від партнерів щодо ударів по військових об'єктах росії на окупованих територіях, зокрема в Криму.