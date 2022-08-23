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Мы вернем Крым любыми средствами, которые будем считать правильными, не консультируясь с другими странами - Президент Зеленский

Киев • УНН

 • 119701 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Украина будет самостоятельно решать, как освобождать Крым от российских оккупантов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.

Мы вернем Крым любыми средствами, которые будем считать правильными, не консультируясь с другими странами - Президент Зеленский

Цитата

«Мы будем возвращать Крым, потому что это наша территория, любыми путями, которыми решим, без консультаций с другими государствами мира. Что касается открытых атак, то Украина не наносит никаких ударов по гражданскому населению, которое там находится, как на территории другого государства, так и на территории Украины, но временно оккупированной территории. Мы знаем, что мы делаем, знаем, где военные объекты или склады на временно оккупированных территориях. Там украинские военные могут работать по плану», - рассказал Зеленский.

Детали

Он отметил, что украинская сторона уже не выбирает, каким путем деоккупировать Крым.

«Мы поставили точку в этом вопросе… Украина показывала на уровне Президента и другой команды, что мы хотим дипломатии… Мы 3 года пытались это делать, был большой долгий процесс, когда был режим прекращения огня, но вы видите, к чему все это привело. Было полномасштабное вторжение», – сказал Зеленский.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что у Украины нет запрета от партнеров по ударам по военным объектам россии на оккупированных территориях, в частности в Крыму.

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