Мы вернем Крым любыми средствами, которые будем считать правильными, не консультируясь с другими странами - Президент Зеленский

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«Мы будем возвращать Крым, потому что это наша территория, любыми путями, которыми решим, без консультаций с другими государствами мира. Что касается открытых атак, то Украина не наносит никаких ударов по гражданскому населению, которое там находится, как на территории другого государства, так и на территории Украины, но временно оккупированной территории. Мы знаем, что мы делаем, знаем, где военные объекты или склады на временно оккупированных территориях. Там украинские военные могут работать по плану», - рассказал Зеленский.

Детали

Он отметил, что украинская сторона уже не выбирает, каким путем деоккупировать Крым.

«Мы поставили точку в этом вопросе… Украина показывала на уровне Президента и другой команды, что мы хотим дипломатии… Мы 3 года пытались это делать, был большой долгий процесс, когда был режим прекращения огня, но вы видите, к чему все это привело. Было полномасштабное вторжение», – сказал Зеленский.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что у Украины нет запрета от партнеров по ударам по военным объектам россии на оккупированных территориях, в частности в Крыму.