Украина готова провести демилитаризацию Крыма – Шмыгаль

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"Сегодня Крым – это еще один из центров, откуда проходят обстрелы украинских городов и убийство украинцев. Такие действия оккупантов превратили военную инфраструктуру россии в Крыму в легитимную военную цель. Поэтому Украина готова провести демилитаризацию Крыма и устранить эти угрозы как для нашей страны, так и для всей Европы", - рассказал Шмыгаль.

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Он отметил, что одновременно украинская сторона приветствовала бы добровольный выход российских войск из Крыма и других оккупированных территорий.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина будет самостоятельно решать, как освобождать Крым от российских оккупантов.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что у Украины нет запрета от партнеров по ударам по военным объектам россии на оккупированных территориях, в частности в Крыму.