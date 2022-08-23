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Украина готова провести демилитаризацию Крыма – Шмыгаль

Киев • УНН

 • 131036 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Украина готова провести демилитаризацию оккупированного Крыма, ведь россия наносит удары с территории полуострова. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на саммите Крымской платформы, передает УНН.

Украина готова провести демилитаризацию Крыма – Шмыгаль

Цитата

"Сегодня Крым – это еще один из центров, откуда проходят обстрелы украинских городов и убийство украинцев. Такие действия оккупантов превратили военную инфраструктуру россии в Крыму в легитимную военную цель. Поэтому Украина готова провести демилитаризацию Крыма и устранить эти угрозы как для нашей страны, так и для всей Европы", - рассказал Шмыгаль.

Детали

Он отметил, что одновременно украинская сторона приветствовала бы добровольный выход российских войск из Крыма и других оккупированных территорий.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина будет самостоятельно решать, как освобождать Крым от российских оккупантов.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что у Украины нет запрета от партнеров по ударам по военным объектам россии на оккупированных территориях, в частности в Крыму.

Украинские Национальные Новости

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