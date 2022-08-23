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Давление на рф планируют продолжить: совместное заявление участников международной Крымской платформы

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Участники международной Крымской платформы приняли совместное заявление по итогам второго саммита, в котором подтвердили решимость продолжать давление на россию, чтобы немедленно прекратить временную оккупацию Крыма, передает УНН ссылкой на ОП.

Давление на рф планируют продолжить: совместное заявление участников международной Крымской платформы

Цитата

"Мы, участники международной Крымской платформы, остаемся преданными суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются и на ее территориальные воды. Мы подтверждаем нашу решимость продолжать давление на россию, чтобы немедленно прекратить временную оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя для восстановления контроля Украины над ее территорией", - говорится в совместном заявлении.

Детали

Также участники международной Крымской платформы решительно осуждают неспровоцированное и неоправданное вторжение россии и ее агрессивную войну против Украины, особенно использование временно оккупированного Крымского полуострова и украинских территориальных вод для войны против Украины.

"Мы решительно осуждаем широкое использование россией военной авиации и военных кораблей для ракетных ударов и нападений на гражданское население и украинскую гражданскую инфраструктуру. Мы также осуждаем использование Крыма для агрессии и военного вторжения в южные украинские регионы. Все виновные в военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности. Ссылаясь на резолюцию ES-11/1 Генеральной Ассамблеи ООН, принятую 2 марта 2022 года, мы призываем россию обеспечить немедленный и безусловный вывод всех своих военных сил и военной техники со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - отмечается в заявлении.

Участники международной Крымской платформы глубоко озабочены усилением репрессивных мер со стороны российских оккупационных властей, включая нарушение прав коренных крымских татар, что серьезно угрожает их способности в полной мере пользоваться своими правами человека, поддерживать и развивать свою культуру, образование и самобытность.

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"Мы также озабочены агрессивным обучением на русском языке, российскими учебными программи и материалами, а также попытками использовать образовательную систему для пропаганды службы в вооруженных или вспомогательных силах Российской Федерации среди детей", - говорится в заявлении.

Участники Крымской платформы призвали рф соблюдать свои обязательства в связи с международным гуманитарным правом, немедленно и без всяких условий освободить несправедливо удерживаемых в Крыму и на территории россии украинских заключенных, в частности первого заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, и выполнить приказ Международного суда ООН от 19 апреля 2017 г. воздержаться от сохранения запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить полный и беспрепятственный доступ в Крым для предусмотренных региональных и международных мониторинговых механизмов.

"Мы осуждаем продолжение практики незаконного призыва жителей Крыма в вооруженные силы россии, а также, по имеющимся сообщениям, их принудительное вовлечение в наступательные военные действия россии против Украины. Мы также осуждаем переселение россией своих граждан на полуостров с целью насильственного изменения демографической структуры населения Крыма в явной попытке углубить его оккупацию и контроль", - говорится в заявлении.

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Кроме того, сообщается, что участники Крымской платформы глубоко озабочены многочисленными сообщениями о принудительном перемещении российской федерацией граждан Украины, в частности, гражданских лиц и военнопленных, среди которых и крымские татары, из южных и восточных регионов Украины в Крым и россию.

«Мы также осуждаем захват россией украинских портов в Азовском море и Херсоне, что препятствует законной реализации навигационных прав и свобод и свободы судоходства в Черном и Азовском морях, подрывая глобальную продовольственную безопасность. Мы также озабочены массовой транспортировкой тяжелого вооружения и военного персонала через Крым, что обостряет экологические последствия временной оккупации Россией Крыма с 2014 года. Мы осуждаем зафиксированные попытки россии торговать украденным зерном и металлопродукцией из Украины», - информирует ОП.

Участники международной Крымской платформы осуждают попытки россии силой интегрировать части украинской территории, которые сейчас находятся под контролем российских вооруженных сил в результате их незаконного вторжения. Любые попытки перекроить границы Украины силовым путем являются явным нарушением международного права, включая Устав ООН, а также Конституцию Украины, они еще больше подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины и не будут признаны.

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Участники платформы выразили решимость продолжать поддержку Украины, включая политическую, экономическую, гуманитарную и/или помощь безопасности.

«Мы выражаем нашу решимость продолжать сотрудничество в рамках международной Крымской платформы с целью прекращения временной оккупации российской федерацией Автономной Республики Крым и Севастополя для полного восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы подтверждаем необходимость продолжения реализации политики непризнания незаконной аннексии российской федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополя», - говорится в заявлении.

Кроме того, участники международной Крымской платформы выразили готовность рассмотреть введение или присоединение к будущим политико-дипломатическим и ограничительным мерам в отношении российской федерации, если этого потребуют ее действия, согласно соответствующим процедурам и правовой юрисдикции каждого участника.

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