Втрати України від окупації Криму становлять близько 118 млрд доларів – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. З 2014 року втрати України від тимчасової окупації Криму становлять орієнтовно близько 118 млрд дол. Про це повідомив України Денис Шмигаль під час виступу на саміті Кримської платформи, передає УНН.
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«8 років пройшло з часу окупації Криму. За цей час росія перетворила півострів на величезну військову базу. Наразі орієнтовні втрати України від тимчасової окупації Криму становлять близько 118 млрд дол», - сказав Шмигаль.
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Близько 30 тисяч кримських татар були змушені залишити тимчасово окупований Крим після окупації.
Нагадаємо
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що Україна не має заборони від партнерів щодо ударів по військових об'єктах росії на окупованих територіях, зокрема в Криму.