Потери Украины от оккупации Крыма составляют около 118 млрд долларов – Шмыгаль

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«8 лет прошло со времени оккупации Крыма. За это время россия превратила полуостров в огромную военную базу. В настоящее время ориентировочные потери Украины от временной оккупации Крыма составляют около 118 млрд долл.», - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Около 30 тысяч крымских татар были вынуждены покинуть временно оккупированный Крым после оккупации.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что у Украины нет запрета от партнеров по ударам по военным объектам россии на оккупированных территориях, в частности в Крыму.