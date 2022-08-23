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Потери Украины от оккупации Крыма составляют около 118 млрд долларов – Шмыгаль

Киев • УНН

 • 175194 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. С 2014 года потери Украины от временной оккупации Крыма составляют около 118 млрд дол. Об этом сообщил Украины Денис Шмыгаль во время выступления на саммите Крымской платформы, передает УНН.

Потери Украины от оккупации Крыма составляют около 118 млрд долларов – Шмыгаль

Цитата

«8 лет прошло со времени оккупации Крыма. За это время россия превратила полуостров в огромную военную базу. В настоящее время ориентировочные потери Украины от временной оккупации Крыма составляют около 118 млрд долл.», - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Около 30 тысяч крымских татар были вынуждены покинуть временно оккупированный Крым после оккупации.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что у Украины нет запрета от партнеров по ударам по военным объектам россии на оккупированных территориях, в частности в Крыму.

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