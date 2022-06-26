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Близько 30 тисяч кримських татар виїхали з Криму після окупації - прокурор

Близько 30 тисяч кримських татар виїхали з Криму після окупації - прокурор

Київ • УНН

 • 108333 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Близько 30 тисяч кримських татар були змушені залишити тимчасово окупований Крим після окупації. Про це у Facebook повідомив прокурор АРК та Севастополя Ігор Поночовний, пише УНН.

Цитата

«Прокурорами та правозахисниками встановлено, що з 2014 року:

  • близько 30 тисяч кримських татар були вимушені покинути територію півострова через створені нестерпні умови проживання, переслідування тощо;
  • 22 активісти викрадені або зникли безвісти;
  • катувань зазнавали щонайменше 18 кримських татар;
  • понад 200 осіб переслідуються за політичними мотивами;
  • принаймні 136 утримуються як політичні в’язні;
  • 75% обшуків проведених окупантами в Криму припадає на кримських татар;
  • майже 83% з усіх затриманих становлять саме кримські татари», - повідомив прокурор.

Деталі

Поночовний повідомив про те, що щонайменше 50 кримськотатарських активістів отримали попередження від окупаційних правоохоронців про заборону участі у заходах з нагоди Дня кримськотатарського прапора, який в Україні відзначають сьогодні, 26 червня.

З початку окупації півострова мирні зібрання в Криму дозволені тільки лояльним до держави-агресора громадянам, зазначив він.

«У травні цього року, ми спільно з громадськими організаціями направили до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду чергові докази вчинення рф злочинів проти людяності на території окупованого півострова. Це 12 інформаційне повідомлення, цього разу у ньому містяться докази систематичного переслідування кримських татар за політичними, етнічними та релігійними ознаками, що вчиняються на півострові за весь час окупації», - повідомив прокурор.

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