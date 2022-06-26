Близько 30 тисяч кримських татар виїхали з Криму після окупації - прокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Близько 30 тисяч кримських татар були змушені залишити тимчасово окупований Крим після окупації. Про це у Facebook повідомив прокурор АРК та Севастополя Ігор Поночовний, пише УНН.
Цитата
«Прокурорами та правозахисниками встановлено, що з 2014 року:
-
- близько 30 тисяч кримських татар були вимушені покинути територію півострова через створені нестерпні умови проживання, переслідування тощо;
-
- 22 активісти викрадені або зникли безвісти;
-
- катувань зазнавали щонайменше 18 кримських татар;
-
- понад 200 осіб переслідуються за політичними мотивами;
-
- принаймні 136 утримуються як політичні в’язні;
-
- 75% обшуків проведених окупантами в Криму припадає на кримських татар;
-
- майже 83% з усіх затриманих становлять саме кримські татари», - повідомив прокурор.
-
Деталі
Поночовний повідомив про те, що щонайменше 50 кримськотатарських активістів отримали попередження від окупаційних правоохоронців про заборону участі у заходах з нагоди Дня кримськотатарського прапора, який в Україні відзначають сьогодні, 26 червня.
З початку окупації півострова мирні зібрання в Криму дозволені тільки лояльним до держави-агресора громадянам, зазначив він.
«У травні цього року, ми спільно з громадськими організаціями направили до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду чергові докази вчинення рф злочинів проти людяності на території окупованого півострова. Це 12 інформаційне повідомлення, цього разу у ньому містяться докази систематичного переслідування кримських татар за політичними, етнічними та релігійними ознаками, що вчиняються на півострові за весь час окупації», - повідомив прокурор.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Газові вишки – це тільки початок": в окупованому Криму поширюються плакати з зображенням Керченського мосту