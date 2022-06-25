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"Газові вишки – це тільки початок": в окупованому Криму поширюються плакати з зображенням Керченського мосту

"Газові вишки – це тільки початок": в окупованому Криму поширюються плакати з зображенням Керченського мосту

Київ • УНН

 • 420949 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. На території тимчасово окупованого Криму поширюються саморобні плакати із зображенням Керченського мосту та написом "Газові вишки – це тільки початок". Про це УНН повідомляє з посилання на інформацію Представництва Президента України в АР Крим.

Деталі

В окупованому Криму активно поширюють саморобні постери у додаток до листівок із цитатами Президента України Володимира Зеленського та наголошенням, що Крим – це Україна. З’явились також зображення незаконного Керченського мосту з написом “Газові вишки – це тільки початок” і повідомлення окупантам, що кримчани очікують контрнаступ ЗСУ. Такі плакати найбільше помічені в містах Алушта, Сімферополь і Керч.

Контекст

20 червня з’явилася неофіційна інформація про підрив українськими військовими бурових платформ «Чорноморнафтогазу» - так званих «вишок Бойка».

Пізніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що росія розміщувала там свої станції радіоелектронної боротьби. 

Слід додати, що станом на 24 червня пожежа на вишках тривала. 

Додамо

У 2011−2012 роках Чорноморнафтогаз купив дві бурові установки п’ятого покоління, сплативши суму, що вдвічі перевищувала їхню реальну вартість. Угодою займався тодішній голова Міненерго Юрій Бойко. Після окупації Криму Росія привласнила вишки.

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