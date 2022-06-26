Около 30 тысяч крымских татар выехали из Крыма после оккупации – прокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Около 30 тысяч крымских татар были вынуждены покинуть временно оккупированный Крым после оккупации. Об этом в Facebook сообщил прокурор АРК и Севастополя Игорь Поночевный, пишет УНН.
Цитата
«Прокурорами и правозащитниками установлено, что с 2014 года:
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- около 30 тысяч крымских татар были вынуждены покинуть территорию полуострова из-за созданных невыносимых условий проживания, преследования и т.д.;
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- 22 активисты похищены или пропали без вести;
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- пыткам подвергались по меньшей мере 18 крымских татар;
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- более 200 человек преследуются по политическим мотивам;
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- по крайней мере 136 содержатся как политические заключенные;
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- 75% обысков проводимых оккупантами в Крыму приходится на крымских татар;
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- почти 83% из всех задержанных составляют именно крымские татары», – сообщил прокурор.
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Детали
Поночевный сообщил о том, что по меньшей мере 50 крымскотатарских активистов получили предупреждение от оккупационных стражей порядка о запрете участия в мероприятиях по случаю Дня крымскотатарского флага, который в Украине отмечают сегодня, 26 июня.
С начала оккупации полуострова мирные собрания в Крыму разрешены только лояльным к государству-агрессору гражданам, отметил он.
«В мае этого года мы совместно с общественными организациями направили в Офис прокурора Международного уголовного суда очередные доказательства совершения рф преступлений против человечности на территории оккупированного полуострова. Это 12 информационное сообщение, на этот раз в нем содержатся доказательства систематического преследования крымских татар по политическим, этническим и религиозным признакам, которые совершаются на полуострове за все время оккупации», - сообщил прокурор.
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